Gruzin Nika Kaczarawa nie wróci do gry w Lechu Poznań do kwietnia. Właśnie przeszedł operację stawu skokowego i czeka go dłuższa przerwa, bowiem pojawiły się pewne komplikacje

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań - Pogoń Szczecin 0-4. Kontrowersje w zaległym meczu 5. kolejki PKO Ekstraklasy. Wideo INTERIA.TV

Urazu stawu skokowego Nika Kaczarawa nabawił się podczas przegranego 0-4 meczu Lecha Poznan z Benficą Lizbona w Lidze Europy. Zaatakował go wtedy ostro Argentyńczyk Nicolas Otamendi. Gruzin musiał zostać zniesiony na noszach, wyglądało to fatalnie, a na boisko zmuszony był wejść Mikael Ishak, któy miał w tym meczu odpoczywać.



Reklama

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!



Przerwę, jaka czeka Nika Kaczarawa, szacowano na sześć tygodni, ale ostatecznie będzie dłuższa. Pojawiły się komplikacje takie jak krwiak na nodze napastnika. Przeszedł on operację stawu skokowego. Do gry gruziński napastnik będzie mógł wrócić za około trzy miesiące.



To kiepskie wieści dla Lecha Poznań, który traci zawodnika na bardzo ważnej pozycji i to na długo. Na szczęście wydobrzał już kontuzjowany latem młody napastnik Filip Szymczak, który wybiera się z Kolejorzem na zgrupowanie w Turcji. Wyjazd planowany jest na niedzielę 10 stycznia. Do treningów wrócił też bramkarz Mickey van der Hart, poważnie kontuzjowany jeszcze w poprzednim sezonie.