Z meczów Lecha w pucharach może jeszcze wyniknąć coś dobrego

Lech Poznań razem z Fundacją Sport Twoją Szansą rozpoczął licytację koszulek z meczów eliminacji Ligi Europy z Hammarby IF i Apollonem Limassol. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na sfinansowanie rehabilitacji 20-letniego Konrada, piłkarza, który walczy o powrót na boisko po poważnej operacji kolana. Ambasadorem akcji został piłkarz Lecha Poznań Alan Czerwiński.

Lech Poznań w dwóch meczach eliminacji Ligi Europy w sezonie 2020/2021 - z Hammarby IF ze Szwecji i Apollonem Limassol z Cypru - zagrał w koszulkach z logo Fundacji Sport Twoją Szansą na froncie, zamiast z logo STS, który jest sponsorem klubu. Teraz piętnaście takich koszulek Lecha można licytować we wspólnej akcji klubu oraz fundacji.





Koszulki Lecha Poznań na pomoc dla Konrada

Konrad to 20-letni kibic Lecha Poznań, który od dziecka uwielbia grać w piłkę nożną. Do tej pory występował m.in. w Akademii Lecha Poznań, Nielbie Wągrowiec, a obecnie reprezentuje Wełniankę Kiszkowo. Niestety podczas jednego z meczów doznał urazu łąkotki oraz więzadeł prawego kolana, co wykluczyło go z rywalizacji. W ostatnim czasie Konrad przeszedł zabieg usunięcia uszkodzonej części łąkotki, plastyki łąkotki bocznej oraz waporyzację więzadła krzyżowego. Aby jednak mógł powrócić do dawnej sprawności i występów na B-klasowych boiskach, konieczna będzie długa i kosztowna rehabilitacja. Lech Poznań razem z Fundacją Sport Twoją Szansą postanowili pomóc Konradowi i przekazać na ten cel środki z licytacji koszulek. Licytować można koszulki, w których Lech Poznań zagrał przeciw Hammarby i Apollonowi (niebieskie) oraz rezerwowe komplety, które na te spotkania były przygotowane (czarne):

numer 3 - Wasyl Kraweć (czarna),

numer 4 - Thomas Rogne (czarna),

numer 8 - Jan Sykora (czarna),

numer 9 - Mikael Ishak (niebieska),

numer 10 - Dani Ramirez (niebieska),

numer 15 - Jakub Moder (czarna),

numer 21 - Michał Skóraś (czarna),

numer 23 - Filip Szymczak (czarna),

numer 25 - Pedro Tiba (niebieska oraz czarna),

numer 27 - Tymoteusz Puchacz (niebieska),

numer 35 - Filp Bednarek (bramkarska jasnoniebieska)

numer 37 - Ľubomír Šatka (niebieska)

numer 38 - Jakub Kamiński (niebieska),

numer 44 - Alan Czerwiński (niebieska)

Ambasadorem akcji dla Konrada został piłkarz Lecha Poznań, Alan Czerwiński, który niedawno zmagał się z podobnymi problemami. Jeszcze w Zagłębiu Lubin zerwał więzadła krzyżowe przednie w kolanie, przez co stracił ponad połowę sezonu 2018/2019. - Do akcji zdecydowaliśmy się zaangażować Alana Czerwińskiego, który bardzo dobrze wie, z czym mierzy się oraz co czuje Konrad. Alan jest idealnym ambasadorem tej zbiórki, ponieważ jest przykładem na to, że poważna kontuzja wcale nie musi oznaczać końca marzeń o karierze piłkarskiej. Nasz zawodnik przecież jeszcze niedawno reprezentował Lecha Poznań w meczach Ligi Europy. Wszyscy w klubie trzymamy za Konrada kciuki - mówi Wojciech Terpiłowski, kierownik marketingu wizerunkowego Lecha Poznań.



Gdzie licytować koszulki Lecha Poznań?

Licytacja rozpoczęła się w poniedziałek 26 kwietnia i potrwa tydzień. Do każdej koszulki Lecha Poznań dołączony będzie oryginalny certyfikat z podpisami piłkarzy. Całość zostanie zapakowana w eleganckie, unikatowe pudełko.

- Fundacja STS od lat pomaga polskim sportowcom. Dziś chcemy, by ta pomoc trafiła także do Konrada. Wierzę, że dzięki naszemu wsparciu szybko wróci na murawę i znów będzie realizował swoją pasję - mówi Mateusz Juroszek, prezes STS i Fundacji Sport Twoją Szansą.

Link do zbiórki: https://allegro.pl/charytatywni/fundacja-sport-twoja-szansa/cele/konrad-ostajewski-zbiorka-na-rehabilitacje

