Lech Poznań nie odrodził się gwałtownie pod ręką Macieja Skorży. Nie ma wyraźnej zmiany w wynikach ani stylu gry. Nic dziwnego, że nowy trener Lecha mówi: - Nie tak wyobrażałem sobie początek mojej pracy. Jestem rozczarowany.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań. Konferencja prasowa przed meczem ze Stalą Mielec. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Pod wodzą Macieja Skorży poznaniacy przegrali mecze z Rakowem Częstochowa 1-3 i Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-1, co w normalnych okolicznościach byłoby zaskakujące. W tym sezonie jednak nie jest, bo lechici poprzegrywali wiele takich spotkań. Wygrać udało się efektownie 3-0 z Lechią Gdańsk, ale też nie był to mecz wybitny w wykonaniu Lecha.



Reklama

Dzisiaj poznaniacy zajmują dopiero dziesiąte miejsce ze stratą aż 26 punktów do Legii Warszawa. To niebywałe straty, największe od 16 lat. Straty, które przerażają także trenera Skorżę. - To przepaść - mówi- liczby są dla nas okrutne. Trudno znaleźć wytłumaczenie takiej sytuacji, bo nie tłumaczy jej potencjał zespołu. On nie jest taki.

Lech Poznań nadal zawodzi

Maciej Skorża mówi, że jest bardzo rozczarowany. - Początek mojej pracy jest daleki od moich oczekiwań. Wyniki nie są dobre, wydawało mi się, że szybciej zdołał to opanować i pomóc zespołowi w trudnej sytuacji. Stąd moje rozczarowanie. Jesteśmy w trudnej sytuacji, gdyż atmosfery nie buduje coś pozytywnego, nie budują jej zwycięstwa. Musimy szukać innych sposobów.



Szkoleniowiec Lecha mówi, że teraz liczy na werwę zespołu i chęć zrewanżowania się za wynik poprzedniej kolejki. - Chciałbym abyśmy wyzwolili w sobie moc i pragnienie udowodnienia, że determinacji nam nie zabraknie. Liczę na męską reakcję drużyny

Lech Poznań - Stal Mielec. Gdzie oglądać?

Lech Poznań podejmuje Stal Mielec na stadionie przy ul. Bułgarskiej w sobotę o godz. 20. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.