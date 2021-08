Jak mówi trener Maciej Skorża przed meczem Lecha z Lechią, do roli lidera PKO Ekstraklasy podchodzi "z pełną pokorą". Jednocześnie widać, że szkoleniowcowi ta sytuacja sprawia frajdę. - Bycie liderem to bardzo fajne uczucie, takie mocno uzależniające. Długo na to czekałem. Fajnie, że udało się już po czwartej kolejce i musimy zrobić wszystko, by to miejsce obronić do końca sezonu - mówi Maciej Skorża.





Lech - Lechia. Trzy zwycięstwa z rzędu Macieja Skorży

Trener Maciej Skorża musiał nie tylko długo czekać na bycie liderem PKO Ekstraklasy, ale też na passę trzech zwycięstw z rzędu, jaką ma teraz w Lechu (wygrane z Górnikiem Zabrze, Cracovią i w Niecieczy). Dziennikarze na konferencji prasowej wyliczyli, że ostatni raz Maciej Skorża wygrał trzy mecze z rządu sześć lat i prawie siedem miesięcy temu. - Chcemy zdobyć komplet punktów we wszystkich meczach do końca sezonu. Dla mnie najważniejsze jest to, byśmy złapali rytm gry, byśmy byli powtarzalni w pewnych fazach gry. Bym widział, że drużyna idzie do przodu. Wtedy nawet jakiś remis po drodze mnie tak nie zmartwi. Jeśli będę widział dobry kierunek, to pojedyncze niepowodzenie nie będzie powodowały zdenerwowania - mówi Maciej Skorża.



- Ekstraklasa jest jednak bardzo nieprzewidywalna. Wszyscy mówią nam, Lechowi: "nie graliście z tymi najlepszymi". Ale przecież Radomiak ograł Legię, a Górnik - Jagiellonię. W tej lidze każdy z każdym może wygrać. Bez dyscypliny taktycznej byśmy nie przywieźli trzech punktów z Niecieczy - podkreśla trener przed meczem Lech - Lechia. - Cieszy mnie dobry start, staramy się z tego czerpać pozytywne rzeczy, też to, że jesteśmy na 1. miejscu sprawia, że poprzeczka jest wysoko zawieszona. My się tej roli nie boimy. To dla mnie też bardzo ciekawe doświadczenie, ciekawy moment tego sezonu - dodaje Maciej Skorża.



Lech - Lechia: transmisja tv

Mecz Lech Poznań - Lechia Gdańsk w niedzielę o godz. 17.30, transmisja w Canal Plus Sport. Zobacz "na żywo".



