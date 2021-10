- To dla nas papierek lakmusowy - mówił trener Lecha Maciej Skorża przed spotkaniem z Jagiellonią Białystok. Niemal wszystko przemawiało wówczas za "Kolejorzem" - pozycja lidera, świetna forma, a także spory dołek rywali, którzy przegrywali wszystko jak leci. Jeden argument miała jednak Jagiellonia - to bilans spotkań z Lechem w ostatniej dekadzie na swoim stadionie. Poznaniacy mieli na Podlasiu zawsze pod górę, od lat nie potrafią tam wygrać - i nie wygrali także i tym razem.

Czy Lech Poznań przygotowuje się do Ligi Mistrzów?

Teraz, po efektownych starciach ze Śląskiem Wrocław i Legią Warszawa, pojawiają się dwa inne określenie: "zdradzieckie mecze" oraz "mecz-pułapka". Padły one z ust asystenta Skorży Rafała Janasa, a dotycząc najbliższych spotkań z Wisłą Płock, Stalą Mielec i Górnikiem Łęczna, a pewnie i także z Unią Skierniewice w Pucharze Polski. Te cztery pojedynki Lech rozegra przed listopadową przerwą na kadrę, we wszystkich będzie zdecydowanym faworytem. A z drugiej strony, jeśli się potknie, więcej może tu stracić niż zyskać. - Słyszałem ostatnio pytanie, czy powoli przygotowujemy się do Ligi Mistrzów? My twardo stąpamy po ziemi, nie ma hurraoptymizmu. Na razie lokomotywa ruszyła z odpowiednią prędkością, szybko jedzie, dużo się dzieje, ale jesteśmy pełni pokory. Bo najbliższe mecze są zdradliwe - przekonuje trener Janas. - Wracamy po zwycięstwie w Warszawie, więc czym jest Wisła Płock, Stal czy Górnik? A to będą bardzo trudne mecze, do których trzeba się przygotować. Te zespoły pewniej mocniej postawią na obronę, a ostatnio mierzyliśmy się z zespołami grającymi otwarty futbol. Trzeba znaleźć odpowiednie rozwiązania, do każdego z nich przygotować się z pokorą - dodaje.

Reklama

Słaby bilans Wisły Płock - z Lechem w Poznaniu i na wyjazdach

Takim "zdradliwym meczem", czy też "meczem-pułapką", ma być spotkanie z Wisłą Płock. Bo niby czego tu się bać? Płocczanie przegrali wszystkie sześć spotkań na wyjeździe, przy Bułgarskiej w Ekstraklasie jeszcze nigdy nie wygrali (cztery remisy i dziewięć porażek). Janas przestrzega: - Wiemy, że bilans ma słaby, ale ta Wisła nie prezentowała w tym sezonie najgorszego futbolu. Miała dobre momenty, chwilami brakowało jej szczęścia. Ale to inny zespół niż Pogoń, Legia czy Śląsk, które grały otwarty futbol. Musimy nastawić się na walkę, wybijanie nas z ulubionej gry, a do tego są groźni przy stałych fragmentach. Mecz z Jagiellonią pokazał już, że musimy szybciej rozgrywać, szybciej strzelić gola i sforsować tę podwójną gardę, za którą rywal czasem staje - twierdzi Rafał Janas.

Ekstraklasa. Lech Poznań - Wisła Płock, transmisja

Mecz Lech - Wisła Płock w piątek o godz. 20.30, transmisja tv w Canal+Sport, transmisja radio w Radio Poznań, "na żywo" na Sport.Interia.pl.

Cały terminarz 13. kolejki PKO Ekstraklasy i transmisje tv.

Piątek, 22 października:

godz. 18 Radomiak Radom - Górnik Łęczna- transmisja tv i stream online Canal+Sport i nSport+ (komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow), "na żywo" na Sport.Interia.pl ,

, godz. 20.30 Lech Poznań - Wisła Płock- transmisja tv i stream online Canal+4K, Canal+Sport (komentarz: Michał Mitrut, Radosław Majdan), "na żywo" na Sport.Interia.pl.

Sobota, 23 października:

Niedziela, 24 października:

godz. 15 KGHM Zagłębie Lubin - Cracovia- transmisja tv i stream online Canal+Sport (komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski), "na żywo" na Sport.Interia.pl .

. godz. 17.30 Warta Poznań - Stal Mielec- transmisja tv i stream online Canal+Sport2 (komentarz: Piotr Glamowski, Wojciech Jagoda), "na żywo" na Sport.Interia.pl ,

, godz. 20 Piast Gliwice - Legia Warszawa- transmisja tv i stream online Canal+4k, Canal+Sport (komentarz: Adam Marchliński, Marcin Baszczyński), "na żywo" na Sport.Interia.pl.



Andrzej Grupa