Bramkarz Łukasz Radliński został nieoczekiwanie zatwierdzony do gry w Ekstraklasie w Lechu Poznań, chociaż ma już 37 lat i w tym sezonie rozegrał dwa mecze, ale w rezerwach Kolejorza. Trener Maciej Skorża tą decyzją zupełnie zaskoczył.

Lech Poznań ma w tej chwili dwóch bramkarzy pierwszego zespołu - to Mickey van der Hart, który jest bramkarzem wyjściowym, a także rezerwowy Filip Bednarek, który bronił jego barw jeszcze jesienią. Wtedy Holender leczył kontuzję i dochodził do zdrowia. Natomiast w rezerwach bronił dotąd przede wszystkim Krzysztof Bąkowski, a w dwóch meczach pojawił się weteran, 37-letni Łukasz Radliński. Zagrał przeciwko Błękitnym Stargard w listopadzie oraz Górnikowi Polkowice w marcu.





Lech Poznań sięga po Łukasza Radlińskiego

Teraz ten doświadczony bramkarz został zgłoszony do gry w Ekstraklasie i w każdej chwili może wejść do składu Lecha w spotkaniach pierwszego zespołu. Po co? Trener Maciej Skorża wyjaśniał to dość enigmatycznie. Mówił o tym, że Lech ma sporo meczów (pierwszy zespół - zaledwie trzy do końca sezonu, rezerwy w drugiej lidze mają ich znacznie więcej) i że potrzebuje większego pola manewru, zupełnie jakby pojawienie się Łukasza Radlińskiego miało wywrzeć wpływ na Filipa Bednarka i Mickey van der Harta - akurat do gry holenderskiego bramkarza nie ma jednak ostatnio większych zastrzeżeń.



Wyjaśnieniem tej sytuacji może być albo kłopot z kontuzjami obecnych bramkarzy Lecha, czego trener Skorża przed meczem z pewnością nie ujawni, albo też chęć sprowadzenia do szatni zawodnika, którego zna od lat i któremu ufa. - Znamy się jeszcze z czasów mistrzostwa Polski juniorów - przypomina trener Lecha. To było w 2002 roku, obaj panowie to mistrzostwo zdobyli - Maciej Skorża jako młody trener Amiki Wronki, a Łukasz Radliński jako gracz jej juniorskiej ekipy.



- Muszę poszukać w szatni liderów. Kogoś, kto nie spuści głowy, osobą pozytywną - zaznaczył trener Skorża, ale nie wiadomo, kogo ma na myśli czy do tego ma mu posłużyć doświadczony Łukasz Radliński, który w swej karierze grał już w Warcie Poznań, Wiśle Płock, Sandecji Nowy Sącz, a nawet w Niemczech.



Lech Poznań - Stal Mielec. Gdzie oglądać?

Lech Poznań zagra ze Stalą Mielec u siebie o godz. 20. Mecz jeszcze bez publiczności. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.