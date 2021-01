Lech Poznań kupił dwóch środkowych obrońców, więc wypożyczył Djordje Crnomarkvicia, który dotąd grał na tej pozycji. Piłkarza z Serbii wzięło Zagłębie Lubin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. Andrzej Niedzielan i Bożydar Iwanow przed meczem Lech Poznań - Rangers FC (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Serbski obrońca przyszedł do Kolejorza w 2019 roku z Radnickiego Nisz. Przez długi czas zmuszony był łatać dziury w defensywie Lecha, ale teraz jego pozycja słabnie. Klub bowiem sprowadził tej zimy dwóch środkowych defensorów - Bartosza Salamona i Antonio Milicia. W tej sytuacji dka Djordje Crnomarkovicia brakuje miejsca w podstawowym składzie i Lech postanowił go wypożyczć.



Chętne okazało się Zagłębie Lubin. Serb przeszedł do lubińskiego klubu na zasadzie wypożyczenia. Jeśli się sprawdzi, być może zostanie w Zagłębiu na stałe. Co ciekawe, oba zespoły spotkają się 5 lutego w meczu ligowym.

Reklama

Lech Poznań od pewnego czasu zamierza także wypożyczyć Karlo Muhara. Na razie nie udało się znaleźć mu klubu, ale tej zimy Karlo Muhar powinien opuścić Kolejorza. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, sprawa jest zaawansowana.