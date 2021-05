Spotkanie sparingowe z Lechią Gdańsk, które było planowane przez Lecha Poznań na 30 czerwca, jest odwołane. Ostatni, zamknięty dla widzów mecz poznaniacy rozegrają z Miedzią Legnica.

Reklama

Miedź Legnica to dzisiaj zespół pierwszoligowy, który walczy o powrót do Ekstraklasy - ma szansę na grę w barażach, gdyż zajmuje miejsce tuż za nimi ze stratą trzech punktów. To Miedź stanowić będzie ostatni test dla Kolejorza w zamkniętym sparingu przed ligą, zaplanowanym na 17 lipca.



Zmianie uległy terminy innych meczów, a starcie z Lechią Gdańsk nie odbędzie się. Kolejorz poszuka innego rywala.





Nowy rozkład sparingów Lecha Poznań

Reklama

26 czerwca MFK Ružomberok (Słowacja)



30 czerwca Zagłębie Lubin



3 lipca przeciwnik nieznany



7 lipca FC Midtjylland (Dania)



9 lipca Arka Gdynia



17 lipca Miedź Legnica