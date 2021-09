W piątkowy wieczór gospodarze rozbili krakowian w pył. Po pierwszej połowie prowadzili 2-0, a w drugiej z każdą minutą rozpędzali się coraz bardziej. Gdy na 4-0 trafił Mishael Ishak, wyrównany został rekord pod względem wysokości wygranej "Kolejorza" nad krakowianami z 2019 r.

Lech - Wisła. Rekord pobity

Lech miał jednak jeszcze pół godziny, by ten rekord pobić i dopiął swego w 77. minucie. Ishak podszedł do rzutu karnego i podcinką w stylu Antonina Panenki zdobył piątą bramkę dla Lecha. Tym samym gospodarze zaliczyli najwyższe zwycięstwo nad Wisłą w historii. Z kolei najwyższa wygrana krakowian nad poznaniakami to 8-0 w sezonie 1975/1976.

Reklama

W 113 spotkaniach między Lechem a Wisłą, poznaniacy wygrali 43 razy, krakowianie 41, a 29 razy padł remis. Bilans bramkowy to 157 do 152 na korzyść Wisły.

PJ