Lech Poznań wypożyczył na rok ukraińskiego obrońcę Wasyla Krawcia, zawodnika CD Leganes z hiszpańskiej ekstraklasy - poinformował w poniedziałek klub z Wielkopolski. 23-letni piłkarz ostatnio występował w drugiej lidze hiszpańskiej w CD Lugo.

Kraweć jest wychowankiem Karpat Lwów, a trzy lata temu przeniósł się do CD Lugo, gdzie występował przez trzy sezony. W styczniu 2019 roku dołączył do zespołu La Liga CD Leganes, w barwach tego klubu rozegrał sześć spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej. Potem na pół roku trafił z powrotem do CD Lugo. Najczęściej gra na pozycji lewego obrońcy.

"Kraweć to doskonale przygotowany fizycznie zawodnik o usposobieniu ofensywnym, z dobrym dośrodkowaniem, który doskonale pasuje do preferowanego przez nas stylu gry" - ocenił piłkarza dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa.

Poznański klub w kontrakcie zapewnił sobie opcję pierwokupu piłkarza po upływie okresu wypożyczenia.

Ukrainiec to kolejny nowy zawodnik pozyskany przez drużynę wicemistrza Polski w letnim okienku transferowym. Wcześniej do "Kolejorza" dołączyli obrońca Alan Czerwiński, bramkarze Filip Bednarek i Chorwat Marko Malenica, napastnicy Mikael Ishak (Szwecja) i Mohammad Awwad (Izrael), Nika Kaczarawa (Gruzja) oraz czeski pomocnik Jan Sykora.



Autor: Marcin Pawlicki

Zdjęcie Wasyl Kraweć (z lewej) / AFP