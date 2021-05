Lewa obrona to newralgiczne miejsce w Lechu Poznań. Po odejściu Tymoteusza Puchacza nie ma w zasadzie dobrego kandydata na grę na tej pozycji. Stąd pomysły, aby jednak zawrócić Wasyla Krawecia i może nie wykupywać go z CD Leganes, ale ponownie wypożyczyć. Trener Maciej Skorża chciałby bowiem dwóch lewych obrońców w tym oknie transferowym, a na to trudno liczyć.



David Schnegg trafi do Lecha Poznań?

Jeden jednak przyjść musi i niewykluczone, że przyjdzie z ligi austriackiej, skąd niegdyś Kolejorz dość często i obficie sprowadzał piłkarzy. David Schnegg jest graczem FC Juniors OÖ z Pasching, ostatnio był wypożyczony do WSG Swarovski Tirol. Ma 22 lata i gra w młodzieżowej reprezentacji Austrii. W austriackiej Bundeslidze rozegrał 29 spotkań, ale teraz wraca na jej zaplecze. Zapewne na krótko, bo chętnych jest wielu.

Problem w tym, że tego gracza chce pozyskać kilka innych klubów, w tym austriacki Rapid Wiedeń. Zawodnik kosztuje około pół miliona euro. Atutem Rapidu Wiedeń jest to, że pochodzi on z rodzimego kraju zawodnika, no i będzie walczył w europejskich pucharach.