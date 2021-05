Turecki klub Konyaspor zamierza pozyskać norweskiego obrońcę Lecha Poznań Thomasa Rogne - informują media w tym kraju. "Zapakować i obwiązać kokardkę" - piszą kibice Lecha. Norweg to bowiem dobry obrońca, ale często kontuzjowany.

Dość powiedzieć, że Thomas Rogne zagrał w barwach poznańskiego Lecha tylko 18 spotkań ligowych tego sezonu plus cztery w europejskich pucharach. Często zgłaszał kontuzje lub z ich powodu musiał pauzować. Dodajmy, że przed przyjściem do Poznania miał dwie bardzo poważne kontuzje. Jeszcze w barwach norweskiego klubu Stabaek IFF leczył pęknięcie ścięgna Achillesa, a gdy występował w szwedzkiej drużynie IFK Göteborg, zerwał więzadła.



A jest to piłkarz dobry, o sporych umiejętnościach i doświadczeniu również w klubach brytyjskich - Wigan Athletic czy Celticu Glasgow. W Lechu Poznań został kapitanem zespołu, co było mocno krytykowane z uwagi na jego częste nieobecności. Kibice Lecha zaczęli nazywać go "Szklanką". Dlatego na wiesć o zainteresowaniu tym graczem kibice polecają go ewentualnym kupcom.



Lech Poznań. Kontrakt Rogne wygasa

Thomas Rogne ma kontrakt z Kolejorzem do grudnia tego roku. Obowiązuje on od trzech lat, odkąd poznaniacy sprowadzili go ze Szwecji. Norweg jest zatem trudny do sprzedaży na pół roku przed wygaśnięciem umowy.



Turcy z Konyaspor są zainteresowani pozyskaniem go - informują media w tym kraju. Nie wiadomo jeszcze, czy dopiero od stycznia 2022 roku, czy też gotowi są wykupić go już teraz. Zwyczajową praktyką stosowaną także przez Lecha jest podpisanie umowy z takim graczem na pół roku do przodu i następnie negocjowanie z klubem warunków odejścia wcześniej.



Konyaspor to jedenasty zespół tureckiej ekstraklasy. Utrzymał się w rozgrywkach.

