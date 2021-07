Lech Poznań przegrał z beniaminkiem. Kiepski początek

Radosław Nawrot Lech Poznań

Radunia Stężyca to zespół, który ledwo co awansował do drugiej ligi. I drugi zespół Lecha Poznań z nim przegrał na początek rywalizacji. W poprzednim sezonie Lech z trudem utrzymał w drugiej lidze zespół rezerw.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech na właściwym torze - odcinek 16. Wideo INTERIA.TV