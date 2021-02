Dyrektor sportowy Lecha Poznań Tomasz Rząsa musiał opuścić szatnię po tym, jak przyniesiona przez niego pamiątkowa koszulka nie sposobała się piłkarzowi Pedro Tibie - poinformował na Twitterze redaktor Krzysztof Stanowski. Lech Poznań zaprzecza, że taka scena się wydarzyła.

Pedro Tiba to portugalski piłkarz Lecha Poznań, który z Zagłębiem Lubin rozegrał swój setny mecz w barwach "Kolejorza - trafił w jego szeregi w czasach trenera Ivana Djurdjevicia, w 2018 roku i debiutował 12 lipca 2018 roku w meczu europejskich pucharów z Gandzasar Kapan. Już po golu, jakim przywitał się z kibicami "Kolejorza" w pierwszym ligowym meczu z Wisłą Płock było witać, że to zawodnik nieprzeciętny - wtedy wpakował piłkę do siatki nożycami i w ostatnich minutach dał poznaniakom wygraną 2-1.



Dzisiaj Pedro Tiba to lider "Kolejorza", jego kluczowy gracz i jeden z bardziej doświadczonych piłkarzy, który w piątkowym meczu z Zagłębiem Lubin zanotował swój setny występ na przestrzeni dwóch i pół roku.



To także gracz bardzo temperamentny. W październiku głośna była sytuacja, w której trener Dariusz Żuraw nie poinformował Pedro Tiby, iż da mu odpocząć w meczu z Cracovią Kraków, by Portugalczyk był gotowy na pucharowe starcie z Glasgow Rangers. Ten zniósł to kiepsko - miał znaleźć się chociaż na ławce Lecha, a nie wystąpił w ogóle. Wówczas większą rolę odegrały niedomówienia i brak informacji niż rzeczywisty konflikt trenera z piłkarzem, zwłaszcza że Dariusz Żuraw często dzieli się kompetencjami związanymi z komunikacją z dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą. Zwłaszcza z Pedro Tibą jest to utrudniona komunikacja, stanowi ją bariera językowa.

Teraz Lech Poznań wręczył Pedro Tibie okolicznościową koszulkę z okazji setnego meczu. Jak poinformował Krzysztof Stanowski z Weszło, portugalski piłkarz źle to odebrał. "Łagodnie mówiąc Pedro Tibie nie spodobała się pamiątkowa koszulka, jaka do szatni przyniósł mu Tomasz Rząsa. Szatnie musieli opuścić i koszulka, i Rząsa." - napisał.



Jak ustaliliśmy, Lech zaprzecza, aby taka scena miała miejsce. Pedro Tiba powiedział jedynie, że to nie jest dobry moment na podobne uroczystości. Nie wyrzucał jednak nikogo ani nie zbeształ.



Lech nie zdołał wygrać meczu z Zagłębiem Lubin (zremisował 0-0), nie zdołał wygrać żadnego z pięciu ostatnich meczów ligowych. W tabeli jest dziesiąty, bliżej mu do strefy spadku niż miejsca w europejskich pucharach. W czwartek gra w Pucharze Polski z Radomiakiem Radom.



