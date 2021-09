Ostatnia wygrana Jagiellonii Białystok to bowiem początek sierpnia i mecz z Termalicą Nieciecza. Była to druga kolejna wygrana, która dawała Jadze pozycję lidera. No... współlidera, bo wespół właśnie z piątkowym rywalem, Lechem Poznań. Ostatnie wyniki białostockiej drużyny to jednak koszmar - 0-3 z Wisłą Płock, 1-3 u siebie z Lechią Gdańsk w Pucharze Polski, wcześniej remisy ze Stalą Mielec i Wartą Poznań.



Przed Lechem otwiera się zatem ogromna szansa na to, by wreszcie przełamać jedną z najgorszych pass w dziejach - osiem lat bez wygranej w Białymstoku. Z Jagiellonią, z którą rywalizuje od 1987 roku, bo wówczas białostocka drużyna awansowała dopiero do Ekstraklasy, i z którą niegdyś miał bardzo dodatni bilans. Wysokie wygrane Lecha nad Jagiellonią zdarzały się nader często, że wystarczy wspomnieć chociażby sezon 1992/1993. Wówczas Kolejorz dwukrotnie ograł Jagę 5-0.



W 2007 i 2014 roku poznaniacy zmietli Jagiellonię 6-1, a jeszcze w 2017 roku wygrał z nią 5-1, a w zeszłym roku oglądaliśmy zwycięstwo Kolejorza 4-0. Były to jednak mecze w Poznaniu, podczas gdy w Białymstoku od lat poznaniakom idzie jak po grudzie. Ostatnie zwycięstwo miało miejsce 29 kwietnia 2013 roku, właśnie po bramce Gergő Lovrencsics na 1-0.

Osiem lat to sporo. - To tylko pokazuje przed jak wielkim wyzwaniem stajemy - mówi Maciej Skorża, który przełamał już niemoc Lecha w wielu aspektach. Pytanie, czy uda mu się także w tym.





Ostatnie mecze Lecha z Jagiellonią w Białymstoku:

2020/2021 1-2



2019/2020 1-1



2018/2019 1-2, 2-4



2017/2018 1-1





2016/2017 1-2, 2-2



2015/2016 0-1



2014/2015 0-1

2013/2014 0-2



2012/2013 1-0



Jagiellonia Białystok - Lech Poznań. Kiedy i gdzie oglądać?

Lech Poznań zagra z Jagiellonią w Białymstoku w piątek 24 września o godz. 20.30. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.