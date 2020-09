Lech Poznań sprowadzi kolejnego napastnika. Po przejściu testów medycznych do "Kolejorza" dołączy Nika Kaczarawa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stilić o początkach Lewandowskiego w Lechu: Było widać już wtedy, że ma ogromny potencjał. Wideo Polsat Sport

Dla Kaczarawy jest to powrót do Polski. W sezonie 2017/18 występował bowiem w Koronie Kielce. W sumie rozegrał w tym klubie 29 meczów. Zdobył dziewięć bramek i zaliczył osiem asyst.



Od dwóch lat Gruzin występuje w cypryjskim Anorthosisie Famagusta. W minionym sezonie wystąpił w 18 spotkaniach, strzelając sześć goli.



Teraz ma zwiększyć konkurencję w ataku Lecha Poznań. "Kolejorz" ma na razie dwóch nominalnych napastników - Mikaela Ishaka i Filipa Szymczaka. Ten drugi jest jednak kontuzjowany i wróci do gry za miesiąc.



W ataku może też grać Mohammad Awwad. Jest to jednak piłkarz uniwersalny i dobrze czuje się też na skrzydle.



Reprezentant Gruzji to z kolei typowy napastnik. Po przejściu testów medycznych ma zostać wypożyczony do Lecha na rok, z opcją wykupu.



MP

Reklama

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy