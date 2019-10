Piłkarze Lecha Poznań w poniedziałek samolotem udali się do Rzeszowa na mecz 1/16 finału Pucharu Polski z Resovią. Podopieczni Dariusza Żurawia chcą zmazać plamę po dwóch z rzędu porażkach w PKO Ekstraklasie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłkarz Lecha Poznań Lubomir Szatka po przegranej 1-2 z Zagłębiem. Wideo INTERIA.TV

Zobacz wyniki i zestaw par Pucharu Polski

Reklama

Lechici w ponad 600-kilometrową podróż udali się samolotem z przesiadką w Warszawie. W stolicy Podkarpacia spodziewani są ok. godz. 14.30. Trener Dariusz Żuraw zabrał do Rzeszowa "pierwszy garnitur" swojego zespołu. Pod znakiem zapytania stoi udział w meczu Darko Jevticia, który z powodu kontuzji nie zagrał przeciwko Zagłębiu Lubin. Do Poznania "Kolejorz" wróci już autokarem.

W Lechu po dwóch porażkach w lidze z Legią Warszawa (1-2) i Zagłębiem (1-2) panują kiepskie nastroje, a drużyna spadła na dziewiąte miejsce w tabeli. Dlatego Żuraw nie ukrywa, że wtorkowe starcie z liderem drugiej ligi traktuje niezwykle poważnie.

"Wygranie jest naszym obowiązkiem i nie wyobrażam sobie, żebyśmy tego nie zrobili i nie przeszli dalej. Pojedziemy tam na pewno po zwycięstwo i postawimy na w miarę optymalny skład, żeby znaleźć się w kolejnej rundzie" - mówił szkoleniowiec cytowany na oficjalnej stronie klubowej.

W pierwszej rundzie PP poznaniacy wyeliminowali Chrobrego Głogów (wygrali 2-0), z kolei rzeszowianie pokonali po dogrywce Hutnika Kraków 3-2. Co ciekawe, w obecnym sezonie kilku zawodników Lecha wystąpiło przeciwko rzeszowskiemu zespołowi. Dwa tygodnie temu rezerwy "Kolejorza" przegrały na wyjeździe z Resovią 2-3, choć prowadziły 2-0. Dla Mateusza Skrzypczaka, Timura Żamaledtinowa, Juliusza Letniowskiego czy Tomasz Cywki wtorkowy pojedynek może być okazją do rewanżu.

Żuraw przyznał, że spotkanie rezerw w Rzeszowie było też doskonałym materiałem do analizy.

"Mamy Resovię dobrze rozpracowaną, pod tym względem będziemy dobrze przygotowani do tego spotkania. Mam nadzieję, że to, co założymy sobie przed meczem zostanie dobrze zrealizowane przez zespół" - podkreślił.

Lech w ostatnich 10 latach aż pięć razy grał w finale Pucharu Polski, ale tylko raz wygrał - w 2009 roku pokonał Ruch Chorzów 1-0. W całej historii rozgrywek triumfował pięciokrotnie.

Mecz Resovii z Lechem rozegrany zostanie we wtorek, początek, godz. 13.

Marcin Pawlicki