- Nie ma słów, żeby opisać, co czuję. Dziękuję za wspaniały prezent. Jestem ojcem! - napisał w mediach społecznościowych szczęśliwy piłkarz Lecha Poznań Dani Ramirez. Jeżeli Lech strzeli gola Jagiellonii Białystok w sobotnim meczu ligowym, będzie okazja do wykonania "kołyski".

Piłkarz Lecha skierował słowa pełne miłości do swej partnerki, Pauli Romero, z którą związany jest od ponad sześciu lat. Przed świętami wyjechała ona do Hiszpanii, by tam urodzić dziecko. Córeczko Daniego i Pauli przyszła na świat, a piłkarz poinformował o tym niezwykłego dnia, w 19 marca - to data urodzin również Lecha Poznań. "Nie ma przypadków, są tylko znaki" - piszą teraz kibice.



Hiszpan z Kolejorza napisał, że nie ma słów, by opisać, co teraz czuje i że cierpi, gdyż nie może teraz dotknąć swego dziecka - jest bowiem w Polsce, a rodzina w Hiszpanii. Kto wie, czy w związku z narodzinami nie dostanie chwili wolnego w czasie przerwy reprezentacyjnej.



Gratulacje Daniemu Ramirezowi i Pauli składają na Instagramie obecni gracze Lecha, jego kibice, ale także inni zawodnicy np. Jan Bednarek, Gerard Badia czy grający w Jagiellonii Białystok hiszpański zawodnik Jesus Imaz. Lech gra w sobotę z Jagiellonią, jeżeli strzeli jej gola, będzie okazja do zrobienia "kołyski" dla małej córki Daniego Ramireza.