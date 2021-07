Trener Maciej Skorża postanowił zostawić Portugalczyka, który wrócił do Lecha z wypożyczenia w Pacos de Ferreira. Odszedł wraz z nowym rokiem 2020, oficjalnie: z powodów rodzinnych, aby jego partnerka mogła urodzić dziecko w ojczyźnie. Potem jednak gracz Lecha udzielił portugalskiej prasie wywiadów, w których przyznawał się do ewidentnego konfliktu z trenerem Dariuszem Żurawiem. Zwolnienie go i przyjście Macieja Skorży to nowe rozdanie i nowa szansa dla tego zawodnika.

Lech Poznań bez Muhara i Crnomarkovicia

Trener Skorża postanowił sprowadzić z wypożyczeń Karlo Muhara, Djordje Crnomarkovicia i Joao Amarala, aby się im przyjrzeć. Po przyjrzeniu się podjął decyzję, że Portugalczyk zostaje, a Karlo Muhar i Djordje Crnomarković dostali wolną rękę w szukaniu nowych klubów. Chorwat jest na dobrej drodze, by go znaleźć. Odbył już w tej sprawie rozmowy.

Joao Amaral ma posłużyć Lechowi jako uniwersalny gracz ofensywny, który najlepiej czuje się na pozycji ofensywnego pomocnika, ale docelowo ma tez pomagać i pojawiać się w innych miejscach. Trener Skorża widzi go na przykład w wymienności pozycji z Danim Ramirezem. Portugalczyk zrobił wrażenie ambicją, dynamika i ciągiem na bramkę, jednakże ma gigantyczne problemy ze skutecznością. Ma nad tym pracować.



