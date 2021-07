Ten wychowanek Sportingu z Lizbony, który dzisiaj gra w Rio Ave, miałby wzmocnić portugalską kolonię zawodników w Lechu Poznań, którą stanowią Pedro Tiba, Joao Amaral i od niedawna Joel Pereira, pozyskany latem prawy obrońca. To sprawdzony kierunek i do tej pory gracze z Portugalii spisywali sie w Kolejorzu dobrze, nawet Joel Pereira jest chwalony po sparingach. Informację podał red. Tomasz Włodarczyk.



Carlos Mane miałby jednak bardzo trudne zadanie, bowiem miałby tu przyjść w miejsce Damiana Kądziora, którego Lech nie pozyskał. jak informowaliśmy, to efekt decyzji trenera Macieja Skorży, wspartych przez władze Lecha.



CZYTAJ TAKŻE: Dlaczego Lech Poznań miał taki problem z Damianem Kądziorem?



Teraz kibice Kolejorza są bardzo rozczarowani i uważają, że klub zrobił błąd - tak przynajmniej uważa wielu z nich. Lech musi wykazać, że rzeczywiście miał i nadal ma ciekawszą alternatywę, stąd brak jego przekonania. A Carlos Mane nie ma takich osiągnięć jak Damian Kądzior, więc pytanie czy wypadnie lepiej niż były reprezentant Polski i obecny już gracz Piasta Gliwice.





Lech Poznań. Carlos Mane za Damiana Kądziora?

Portugalczyk występował w rodzimej ekstraklasie i 2. Bundeslidze, w barwach VfB Stuttgart, ale ma też na koncie występy w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. W 2014 roku zagrał w czterech meczach Ligi Mistrzów jeszcze jako zawodnik Sportingu, w tym przeciwko Chelsea Londyn i Schalke Gelsenkirchen. Rozegrał też 11 spotkań w Lidze Europy, w tym przeciwko Bayerowi Leverkusen, VfL Wolfsburg czy Lokomotiwowi Moskwa.



Teraz jest zawodnikiem Rio Ave, do którego trafił dwa lata temu, po powrocie z wypożyczenia w Unionie Berlin. Ma jeszcze rok kontraktu, więc trzeba go wykupić, a portugalski klub ma na stole kilka ofert w wysokości nawet 1,5 mln euro. Lech musiałby więc wyłożyć taką sumę, dlatego zastanawiał się, czy brać Damiana Kądziora za mniej, czy też tego Portugalczyka. Nie jest powiedziane, że Rio Ave mu tego gracza sprzeda i że on sam tu przyjedzie, zwłaszcza, że turecki klub Kayserispor oferuje mu bardzo wysokie wynagrodzenie.

Zawodnik ma dobre uderzenie z prawej nogi, niezłą dynamikę. To 27-letni gracz o sporym doświadczeniu, a w ostatnim sezonie w Rio Ave nie rozegrał tylko dwóch meczów ligowych drużyny.