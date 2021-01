Ta szopka będzie złośliwa, ale taka już jest jej natura. To, co nie do końca wybrzmiewa na co dzień prozą, tu wybrzmieje rymem. Zresztą w 2020 roku Lech Poznań dostarczył dość powodów, by na jego temat... rymować.

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Stary Rok przeminął wreszcie!

Rok pandemii, więc się cieszcie,

gdyż sezony przecież miały

się nie odbyć, a dotrwały.

Przetrwał futbol, wciąż gra liga

Raków ostro Legię ściga.

CHÓR KIBICÓW

Właśnie - Raków, a co z Lechem?

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

No, cóż... tu z głębokim wdechem

przyznać trzeba, że jest marnie.

Gdy się zdaje, że już czarniej

być nie może wokół Lecha,

że po triumfach i uciechach

ślad nie został, ten - o dziwo -

mówi nam: "potrzymaj piwo!"

DARIUSZ ŻURAW

Coś za łatwo taki sąd!

Skreślać Lecha? Spory błąd!

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

O, pan trener w naszej szopce.

W samą porę przyszedł

Zdjęcie Dariusz Żuraw / AFP

DARIUSZ ŻURAW

Obce

są mi tezy, każdy wie,

jakobyśmy grali źle.

Ta końcówka roku, owszem,

wtedy przyszły mecze gorsze.

Ale wcześniej Lech jak z nut

grał dość często, to nie cud.

To jest efekt ciężkiej pracy

i treningów, nie inaczej.

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Lecz źle było już przed grudniem.

Choćby Raków (mecz w południe),

z Legią przykra też przegrana...

To są fakty, proszę pana.

Czy przykładów trzeba więcej?

Aż się załamują ręce.

A Lech znów załamał ludzi

CHÓR

Czas obudzić się, obudzić!

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Wisła Płock, Zagłębie, Mielec,

Jagiellonia - to zbyt wiele.

To zaczyna być już nudne

Zdjęcie Lech Poznań (biało-niebieskie stroje) przegrał w Glasgow. Jedynego gola strzelił Alfredo Morelos /AFP

DARIUSZ ŻURAW

To są zawsze mecze trudne

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Trudno jest uwierzyć w to,

że Lechowi będzie szło.

Że coś wytrze kurz w gablocie,

na szyi zawiśnie w złocie.

Trudno, gdyż Lokomotywa

0-4 już obrywa

CHÓR

W złocie, w srebrze, Miedzi, Stali.

Wielkość? Wciąż jesteście mali.

DARIUSZ ŻURAW

Było kilka błędów, przyznam.

Pozostała po tym blizna.

Wnioski też, do wyciągnięcia.

Wciąż mamy niedociągnięcia

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Bo z rechotu zaraz pęknę!

A co tu jest dociągnięte?

DARIUSZ ŻURAW

Więc wyjaśnię, co i jak.

Ofensywna gra "na tak"!

Najpiękniejszy futbol w Polsce

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Ostatecznie, koniec końcem

Lech, co urzec chciał nas pięknem,

licząc, że liga uklęknie,

jest dziewiąty. Pięć porażek

PIOTR RUTKOWSKI

Wiosną jeszcze się pokaże.





Zdjęcie Lech Poznań - Legia Warszawa / Piotr Kucza / Newspix

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Wiceprezes, współwłaściciel

u nas i na memach

PIOTR RUTKOWSKI

Słyszę

znowu najazd na trenera.

Ja w całości go popieram

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Wiemy, nową ma umowę

na trzy lata

PIOTR RUTKOWSKI

Jego głowę

chroni nasze przekonanie,

że gdy trener nie zostanie

na choć dłużej niż dotychczas,

wtedy szansa szybko pryska.

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Na co szansa?

PIOTR RUTKOWSKI

Na wyniki

By skończyły się przytyki.

Na czołowe miejsce w Polsce

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Zatem wieści coraz gorsze!

To koncepcja bardzo przykra

"Być w czołówce" to nie wygrać.

Już nie złoto, już nie mistrza

Lech chce zdobyć. Tak się ziszcza

sen koszmarny i kibice

muszą przyjąć, że i wice

jest sukcesem ich pupili.

Tak, by już się nie dziwili,

że gdy przyjdzie co do czego,

Lech znów przegra.

PIOTR RUTKOWSKI

Stop! Wolnego!

Znów krytyka coś za łatwo.

Lech wygrywa wszak nierzadko.

A puchary? A gra w grupie?

Zdjęcie Kadr z meczu Lech - Benfica / AFP

CHÓR

My to mamy...

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

... mieć na stałe.

A nie czasem, co lat parę

być na balu jak kopciuszek.

Przy czym tutaj przyznać muszę,

że 5-0 tam na Cyprze

wnet z pamięci się nie wyprze.

To był sukces, tak. Hammarby

też za żadne przecież skarby

nie zapomni kibic Lecha.

Charleroi, Standard...

CHÓR

Czekaj!

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

A faktycznie, bowiem w Liege

Lech dał ciała w końcu też.

Znowu bramka tuż przed gwizdkiem,

znów buty obrońców śliskie

i Bednarka pusty przebieg.

Co w tym Lechu siedzi? Nie wiem.

Zawsze coś tam nawywija,

zawsze szczęście mu nie sprzyja,

zawsze mu "niewiele brak",

zawsze przegra mecz i tak.

Gdy minuty doliczone,

wszystko znowu...

PIOTR RUTKOWSKI

Nomen omen,

czas doliczyć i transfery.

Ishak? Jeśli mam być szczery

nie jest gorszy od Gytkjaera

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Ma konkluzja bardziej szczera:

Lepszy wręcz, bo i w obronie

sporo daje. Klaszczmy w dłonie,

bo faktycznie nowy Szwed

mocno w Lecha Poznań wszedł.

CHÓR

A dokładnie - Asyryjczyk

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Ma apetyt iście wilczy,

ciąg na bramkę, instynkt oraz

strzela już za golem gola.

Zdjęcie Christian Gytkjaer /Paweł Jaskółka /Newspix

CHÓR

Lud już pyta, dość to szybkie,

kim był... jak mu? Christian Gytkjaer.

Znacznie lepszy gość z diaspory.

Duńczyk? Byłem wtedy chory

KAROL KLIMCZAK

Za to teraz Lech jest zdrowy

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Przybył gość do szopki nowy!

Sam pan prezes Kolejorza

Jak pan teraz zgasi pożar?

KAROL KLIMCZAK

A czy komuś się gdzieś pali?

CHÓR

I tak wciąż będziemy stali

w miejscu, zamiast kroczyć wprzód

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Próżne jęki, próżny trud

KAROL KLIMCZAK

Jęki czy utyskiwanie?

Są transfery, stać nas na nie.

I robimy je co okno.

Kadrę trzeba tylko domknąć,

krew sprowadzić znowu świeżą,

uzupełnić to młodzieżą.

Na szczęście obronną ręką

wyszliśmy z kryzysu. Cienko

wyglądało to na wiosnę.

To nie były czasy proste,

gdy nam groził, też to zważcie,

straszny Covid-19.

Lech ocalał jednak, walczy.

Radę dał nawet bez Tarczy.

Jest bezpieczny, pełny trzos

Spokój jest o jego los.

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Przy tym jednak co z tabelą?

Teraz punktów już nie dzielą.

Nie ma siedmiu meczów ekstra

Na porażki więc go nie stać.

DARIUSZ ŻURAW

Cóż, nie sprzyjał nam terminarz

Ale to niczyja wina

To z powodu patogenu

tak nam brakowało tlenu.

Sezon ruszył znacznie później,

z odpoczynkiem było różnie,

mecze gęsto, samoloty,

w końcu nikt nie miał ochoty

widzieć znów tych samych twarzy.

To na wiosnę się nie zdarzy.

Odpoczniemy i do boju

KAROL KLIMCZAK

Trzeba tylko ciut spokoju.

Trwa budowa Lecha, który

będzie wkrótce wielki

CHÓR

Bzdury!

KAROL KLIMCZAK

To brak wiary, to defetyzm!

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Są powody, by zaprzeczyć.

Lech zawodzi od dekady,

nie ma grama w tym przesady.

Znów w tym roku dał nadzieję,

po czym klops. To się nie dzieje!

KAROL KLIMCZAK

O przepraszam, nasze straty

odrobimy. Gra na raty

i w Covidzie to wysiłek.

Plus puchary, tego tyle,

że niełatwo jest pogodzić

kilka frontów. O to chodzi

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Lecz momencik

Co tu się właściwie święci?

Kadra jest wystarczająca -

zapewnił dyrektor Rząsa.

DARIUSZ ŻURAW

Gdy się skończy częste granie,

to wystarczy kadry na nie.

Nie co trzy dni, lecz co tydzień

z odpoczynkiem - tak to widzę.

Wyleczymy też urazy

kto wie, co się wtedy zdarzy...

CHÓR

Chyba wiemy. Pewnie nic,

bo wygląda to na pic

KAROL KLIMCZAK

Cierpliwości - tyle powiem.

Liga nawet nie w połowie,

Puchar Polski z dobrym losem -

- nie ma więc co kręcić nosem.

Wszystko jeszcze jest przed nami.

Lech znów zagra jak dynamit

jak z Benficą, gdy Żorż Żezus

poczuł, że wóz albo przewóz

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Lub z Pogonią - jak Jarzyna

Krzysztof, ona też jest ze Szczecina

DARIUSZ ŻURAW

Złośliwości!

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Tylko fakty.

Nowe w Lechu wciąż kontrakty

Transfer, rąsia, prezentacja,

po czym sezon, kryzys. Racja?

Wszystko tutaj jak krew w piach

Kupić kogoś to aż strach,

bo czy Krawieć, czy Sykora

znaleźć formy tak nie zdoła.

"Kupić"? Na to nikt już tu nie liczy.

Prędzej Lech już wypożyczy

PIOTR RUTKOWSKI

Ale z opcją

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

I co z tego?

Stwórzcie wreszcie coś trwałego.

A tu wszystko tymczasowe.

Wychowanek? Sprzedać, bowiem

jest tak zdolny, że za ciasna

jest mu liga.

KAROL KLIMCZAK

Bo to własna

nasza przecież zdolna młodzież.

Każdy więc z pewnością powie,

że szkolimy po mistrzowsku

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

A puchary wciąż na włosku

wiszą, bo podium w oddali.

Ile tak będziecie grali?

Lech zwyciężył czterokrotnie,

ligę przegrać chce sromotnie?

Sezon zaraz znów na straty,

coraz częściej znowu baty:

Jaga, Pogoń, Wisła Kraków,

a wygrywa za to Raków.

Legia już daleko w przodzie,

więc niepokój jest w narodzie.

A od stycznia - nowa era,

Lech grać musi bez Modera

KAROL KLIMCZAK

Jego transfer był rekordem

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Lecz kibiców to nie porwie.

Bo nie kibicują Brighton

(a oferta przyszła stamtąd).

Zresztą i na niego zwiecha

przyszła, bo go Lech zajechał.

CHÓR

Przykro było na Puchacza

patrzeć, jak i on się stacza.

W dołek wpadł Kamiński Jakub,

nie wypalił żaden zakup.

PIOTR RUTKOWSKI

Ishak!

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Z Wisłą już na ławce.

Widzieć w nim jednego zbawcę

ryzykownie. A Awwada

wstawiać częściej też wypada.

Jeszcze uraz Kaczarawy

wieszczy smutny kres zabawy.

DARIUSZ ŻURAW

Wyzdrowieje!

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Forma letnia

wróci mu w połowie kwietnia.

Dziś ją potracili wszyscy

Teraz w Lechu nikt nie błyszczy.

Słabo nawet Jan Sykora

DARIUSZ ŻURAW

Jeszcze przyjdzie jego pora

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Także Dani nasz Ramirez.

Ile takich zjazdów? Ile?

Nawet Tiba w jedną chwilkę

stracił parę. No i piłkę.

Standard wtedy zdobył bramkę

i to stało się standardem.

Gole dziurawiły siatkę,

bo Lech miał z urazem Satkę.

Grając więc tym, kogo ma,

stracił ich dwadzieścia dwa.

Na dodatek na sam koniec

znów Dejewski był w obronie.

Satka, Rogne, no i Brate -

- wciąż rotacje. Trudno zatem

mówić tu o monolicie.

Czy wy tego nie widzicie?

DARIUSZ ŻURAW

Nie zdradzałem tego wcześniej,

lecz nie wytrzymały mięśnie,

ścięgna, kości

CHÓR

no i głowy!

DARIUSZ ŻURAW

To był jednak temat nowy

taka gra w Lidze Europy

stąd się wzięły te kłopoty.

CHÓR

Czyli kadra jednak mała,

ot i tajemnica cała!

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Tajemnica Lecha głębsza.

To nie sytuacja pierwsza,

w której trener i piłkarze

nie przystają do wydarzeń.

I gdy zmiany kadry, sztabu

nic nie dają. Temat tabu

Jedno bowiem się nie zmienia

to struktura dowodzenia

CHÓR

Tu na zmianę liczy dureń

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Czy więc wiosną pójdzie w górę

Lech? A raczej jeszcze zimą?

Czy jego problemy miną?

Znikną te poruty, wstydy?

Tak jak lody Antarktydy

czy stopnieje wraz ze styczniem

jego strata błyskawicznie?

Czy też znowu po staremu

przegra, znów nie wiedząc czemu,

zostawiając stare troski,

niepowyciągane wnioski

KAROL KLIMCZAK

Będzie dobrze, ja to wieszczę

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Zatem sytuację streszczę:

nie zrobiło nam się jaśniej

od dwa tysiące piętnaście,

teraz jednak majster latem,

mieszając jedną herbatę?

KAROL KLIMCZAK

Ta herbata jest już inna.

Jedno wszak musimy przyznać,

by wydusić coś esencji:

Brakowało konsekwencji

PIOTR RUTKOWSKI

Nasze częste zmiany zdania

odpechnęły od Poznania

tytuł i wszelkie zaszczyty.

Lech zbyt często był pobity,

bo za często zmieniał plany.

Od ściany do drugiej ściany

miotał się, goniący wyniki.

CHÓR

Ucierpiały mu błędniki

PIOTR RUTKOWSKI

Trudno, się wylało mleko.

Ale teraz, choć daleko

jest w tabeli w Nowy Rok,

rozważymy każdy krok,

by iść wytyczonym szlakiem

po triumf

CHÓR

albo figę z makiem

DZIENNIKARZ NASTAWIONY KRYTYCZNIE

Więc nim Legia bardziej zwieje,

Mleko znowu się wyleje,

Zanim Lecha ktoś pokona,

i minuta doliczona

pogrzebie znów szanse któraś,

Nim sprzedany będzie Skóraś,

czy Kamiński wraz z Puchaczem

oraz inni młodzi gracze,

Bednarek wybroni mecz,

Kibice zaś pójdą precz

obrażeni znów śmiertelnie,

Nim obrona znów się zdrzemnie,

Nim zapełnią się znów krzesła,

Mistrzostwo zdobędzie Czesław,

albo Raków, naturalnie,

mówiąc: tak, to wykonalne!

Nim z ciut wytłumionym krzykiem

Covid przegnamy zastrzykiem,

by ukłucie małe w ręce

przywróciło nam frekwencję,

Życzmy, by Kolejorz wreszcie

wysłał ludziom mesydż: "cieszcie,

cieszcie się, gdyż wasz Lech oto

zdołał zdobyć w końcu złoto".

Niech to się wydarzy już

i wymiecie stary kurz,

a wraz z kurzem - wątpliwości,

czy Lech zmierza do świetności.

Chociaż raz, po tylu latach,

żeby figla nam nie spłatał

i nie zawiódł. Tyle, kropka.

Bo to wielki klub, nie szopka.

I by ciut weselszy wierszyk

przyniósł rok dwudziesty pierwszy

Radosław Nawrot

Zdjęcie Lokomotywa Lecha Poznań / INTERIA.PL