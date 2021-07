Lech podał ceny karnetów na nowy sezon. Najdroższy "normalny" za 630 zł, ale są zniżki

Lech Poznań ogłosił ceny karnetów na cały sezon 2021/2022 oraz na rundę jesienną 2021.

Lech Poznań - ceny karnetów

Karnet na cały sezon 2021/2022 uprawnia do obejrzenia wszystkich 17 meczów PKO Ekstraklasy na stadionie przy ul. Bułgarskiej oraz daje pierwszeństwo w zakupie biletu na mecz Fortuna Pucharu Polski.

Karnet na cały sezon 2021/2022 kosztuje:

"normalny" - 630 zł (trybuny Anioły i Czapczyka) lub 440 zł (trybuny Białasa i Kocioł)

ulgowy (uczniowie i studenci 13-26 lat i seniorzy powyżej 65 lat) - 504 (trybuny Anioły i Czapczyka) lub 352 zł (trybuny Białasa i Kocioł)

dzieci (poniżej 13 lat) - 255 zł (wszystkie trybuny Anioły i Czapczyka)

Średnia cena biletu na jeden mecz w abonamencie "normalnym" to 26 zł lub 37 zł.

W rundzie jesiennej Lech Poznań podejmie u siebie takich rywali jak:

Radomiak Radom (23 lipca, godz. 20.3),

Cracovia (6-8 sierpnia),

Lechia Gdańsk (20-22 sierpnia),

Pogoń Szczecin (27-29 sierpnia),

Wisła Kraków (17-19 września),

Śląsk Wrocław (1-3 października),

Wisła Płock (22-24 października),

Piast Gliwice (19-21 listopada),

Warta Poznań (26-28 listopada),

Górnik Zabrze (17-19 grudnia).

Karnet na rundę jesienną 2021 kosztuje:

"normalny" - 375 zł (trybuny Anioły i Czapczyka) lub 260 zł (trybuny Białasa i Kocioł)

ulgowy (uczniowie i studenci 13-26 lat i seniorzy powyżej 65 lat) - 300 (trybuny Anioły i Czapczyka) lub 208 zł (trybuny Białasa i Kocioł)

dzieci (poniżej 13 lat) - 150 zł (wszystkie trybuny Anioły i Czapczyka)

Lech Poznań w swoim komunikacie podkreśla, że finalna cena karnetu może być niższa, jeśli wykorzysta się: rabat lojalnościowy, voucher zniżkowy oraz punkty zgromadzone w programie LECHICI.

Karnetowicze z sezonu 2020/2021 oraz z jesieni 2020 swoje dotychczasowe miejsca mają zarezerwowane do 24 sierpnia, do godziny 10, czyli do końca okresu sprzedaży karnetów.

Lech Poznań podkreśla, że na meczach podczas których będzie obowiązywał nadzwyczajny regulamin imprezy masowej, karnetowicze nie mają gwarantowanego miejsca wybranego przy zakupie. "Przed każdym spotkaniem, na którym będą obowiązywać obostrzenia uniemożliwiające zajęcie wykupionego krzesełka, posiadacz abonamentu będzie upoważniony do odbioru darmowej wejściówki, na zasadach określonych w Regulaminie Dystrybucji Biletów. Zakupione miejsce karnetowe będzie gwarantowane po zniesieniu ograniczeń obowiązujących w okresie stanu pandemii COVID-19" - czytamy.

Gdzie kupić karnety na mecze Lecha Poznań?

Sprzedaż abonamentów odbywa się przez stronę bilety.lechpoznan.pl, aplikację mobilną Lech Bilety oraz w punktach sprzedaży biletów Lecha Poznań. Karnety można zakupić na Kartę Kibica lub do wydruku samodzielnego.