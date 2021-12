Ponieważ nie ma waśni między kibicami Lecha Poznań i Zagłębia Lubin, fani Kolejorza mogli siedzieć nie tylko w swym sektorze, ale rozlali się na cały stadion. Miedziowy obiekt stał się niebieski, bowiem do odległego o 160 km od Poznania miasta na Dolnym Śląsku udało się kilka tysięcy kibiców rozpędzonego Kolejorza. Pojechali oglądać kolejną wygraną.



Lech Poznań Lech Poznań pokazał swoje cacko. Jest warte fortunę i prawie skończone

- Latami czekaliśmy na taką jesień Lecha - piszą kibice w internecie, a Lech prowadzi w tabeli Ekstraklasy i walczy o mistrzostwo Polski na stulecie klubu, które przypada w przyszłym roku. Na razie jest na dobrej drodze, bowiem lider rozgrywek w tym sezonie przegrał tylko raz - z Jagiellonią w Białymstoku.





Lech Poznań Macieja Skorży będzie mistrzem?

Ogromnym poważaniem w Poznaniu cieszy się prowadzący Lecha trener Maciej Skorża, który dał mu już ostatnie dotąd mistrzostwo w 2015 roku. Dzisiaj wielu kibiców Lecha nazywa go "Panem Trenerem". Z drugiej strony naprzeciw Lecha stanął Dariusz Żuraw, który do Wielkanocy był szkoleniowcem w Poznaniu. Za jego czasów poznaniacy awansowali do fazy grupowej Ligi Europy, ale też zajęli odległe, 1. miejsce w Ekstraklasie podczas jednej z najmroczniejszych wiosen ostatnich lat. Kibice Lecha uważają, że były to mroczne czasy i na szczęście minęły.