Kapitan Lecha Poznań Puchacz pośrednio krytykuje trenera Żurawia: Raków był dużo lepszy taktycznie

- Raków był dużo lepszy od nas i piłkarsko, i taktycznie. My graliśmy po prostu źle. Trzeba zacząć od tego, by powiedzieć sobie, że wyglądamy fatalnie - powiedział Tymoteusz Puchacz po meczu Lech Poznań - Raków Częstochowa. Lech w słabym stylu przegrał 0-2 i odpadł z Fortuna Pucharu Polski.

Paulina Czarnota-Bojarska: Czy macie takie wrażenie, że właśnie przegraliście najważniejszy mecz w sezonie?



Tymoteusz Puchacz: Nasze wrażenie jest takie, że gramy słabo. Przegrywamy mecz, wygraliśmy dwa w kiepskim stylu. Teraz zagraliśmy naprawdę źle i tyle.



Wygraliście niedawno mecze derbowe, odrabialiście straty. Gdy wydawało się, że wreszcie stanie się coś dobrego, stało się coś kompletnie innego. Patrząc na ostatnie wyniki nie poprawi to atmosfery i trudniej będzie wyjść z tej frustracji, bo o tym chyba możemy już mówić.



- Na pewno jest ciężko. Co mogę powiedzieć poza tym, że gramy słabo? Raków był dziś dużo lepszy od nas piłkarsko i taktycznie. My graliśmy po prostu źle.

Jesteś szczery i wiesz, że jesteś pod formą. Pracujesz mentalnie, aby to poprawić, ale to chyba nie jest łatwa sprawa.



- Trudno błyszczeć na boisku gdy gramy źle. Jednostki nie wygrywają spotkań tylko zespół. Od początku sezonu nie możemy złapać formy i gramy źle.



Jesteś kapitanem, w poprzednim meczu Pucharu Polski był to Jakub Kamiński. W Was nadzieja, aby podnieść drużynę.



Myślę, że trzeba zacząć od tego, aby powiedzieć sobie, że to wygląda fatalnie, wziąć się w garść i poprawiać grę. Nie skupiać się na wynikach tylko wrócić do tego jak kiedyś graliśmy w piłkę, cieszyć się nią. Trzeba sobie jednak powiedzieć, że gramy słabo i od tego trzeba zacząć.

Zdjęcie Tymoteusz Puchacz - kapitan Lecha Poznań w meczu Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa / MACIEJ FIGIELEK/400mm.pl / NEWSPIX.PL / Newspix

Po wypowiedzi Puchacza na Twitterze powstała burza. "Puchacz w wypowiedzi pomeczowej się nie pier.... Chyba trener nie będzie zadowolony" - napisał Wojciech Kowalczyk.