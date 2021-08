W meczu Olimpii Lublana z Taborem Sezana były gracz Lecha strzelił dwa gole - zanim pokonał bramkarza rywala, wbił bramkę samobójczą. Można zatem powiedzieć, że był to debiut w jego stylu. W 52. minucie strzelił do własnej bramki, a po czterech minutach się zrehabilitował. Ostatecznie Olimpia Lubliana wygrała na wyjeździe 2-1.





Lech Poznań bez Djordje Crnomarkovicia

Djordje Crnomarković trafił do Lecha Poznań w lipcu 2019 roku z Radnickiego Nisz w ramach obowiązującej wówczas w Poznaniu koncepcji, że należy sprowadzać zawodników z mniej znanych, małych klubów, o ile mają potencjał. Djordje Crnomarković z małego klubu był na pewno. Zimą poszedł na wypożyczenie do Zagłębie Lubin. Gdy Lecha objął nowy trener Maciej Skorża, wrócił tu na chwilę, by szkoleniowiec mu się przyjrzał. Ostatecznie jednak przeszedł do słoweńskiego klubu Olimpia Lublana.



W Poznaniu nosił ksywkę "Brate", czyli Bracie, gdyż tak najczęściej zwracał się do kolegów z zespołu.





