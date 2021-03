Kamil Wojtkowski został zatrzymany przez policję, piłkarz może odpowiedzieć za nie poddanie się kontroli drogowej i ucieczkę z miejsca zdarzenia. W jego sprawie oświadczenie wydała Jagiellonia Białystok, klub pomocnika.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Święcicki: Słyszałem, że jeden piłkarz nie został powołany, bo nie posługuje się żadnym językiem obcym poza rosyjskim. Wideo IPLA

Kamil Wojtkowski, piłkarz Jagielloni Białystok, nie zatrzymał się do kontroli policyjnej. Podjęto pościg, w trakcie którego 23-latek doprowadził do stłuczki. Za takie postępowanie grozi kara więzienia. Czytaj więcej klikając w ten link.



Czyn, jakiego dopuścił się Wojtkowski, czyli niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka z miejsca zdarzenia, może grozić pozbawieniem wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Zawodnik oddał się w ręce policji w poniedziałek, samodzielnie zgłaszając się na komisariat.



Oświadczenie klubu

Reklama

"Duma Podlasia" wydała oświadczenie w tej sprawie "Zarząd Jagiellonii Białystok Sportowej Spółki Akcyjnej informuje, że jest w trakcie gromadzenia wszystkich niezbędnych informacji dotyczących przebiegu i skutków opisywanej w mediach sytuacji".



W dalszej części komunikatu można przeczytać "Jagiellonia Białystok potępia takie zachowania i uważa je za rażące naruszenia zasad dyscypliny, na które nie ma miejsca w naszym Klubie. Po ustaleniu wszystkich szczegółów zajścia, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje".



MR