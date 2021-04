Do ostatniej kolejki do grona największych przegranych sezonów można by jeszcze próbować dołączyć Jagiellonię Białystok. Teraz jednak wydaje się, że Lech Poznań i Cracovia są poza zasięgiem. Nikt tak w tym sezonie ligowym nie zawiódł swych kibiców.

A przecież i jedni, i drudzy zaczęli sezon z wysokiego tonu, od gry w europejskich pucharach. Cracovia odpadła szybko, ale też trafiła na silnego rywala - szwedzką drużynę Malmö FF. Uznano zatem, że więcej zrobić nie mogła, natomiast sam fakt, że krakowskie Pasy znalazły się w pucharach i że zdobyły Puchar Polski był znaczący. Można więc powiedzieć, że rok 2020 Cracovia zaliczyła z sukcesem.



Lech Poznań natomiast w pucharach zrobił wrażenie największe. Awansował do fazy grupowej Ligi Europy, imponował w wielu meczach. Dołóżmy do tego koniec poprzedniego sezonu, w którym wygrywający kolejne mecze Kolejorz doszedł do drugiego miejsca, choć wydobywał się z ligowej czeluści.

Po czym przyszedł ten sezon, dla obu ekip katastrofalny.





Cracovia ma szansę na sukces

Lech Poznań odpadł już z Pucharu Polski, a w lidze zajmuje ósme miejsce, które jest mniej więcej wypadkową jego postawy w całym sezonie. Bywał w tabeli wyżej, ale był też nawet na trzynastym miejscu. Jego gra i pozycja w polskim futbolu to dzisiaj gigantyczne rozczarowanie. Nie ma już szans na jakiekolwiek trofeum, a dobry występ w europejskich pucharach okazał się jedynie iluzją, poprzedzającą jeden z gorszych sezonów ligowych w całym XXI wieku.



W odróżnieniu od poznaniaków, Cracovia ma jeszcze szansę na trofeum. Doszła bowiem do półfinału Pucharu Polski, w którym zagra - tak jak Lech w poprzedniej rundzie - z Rakowem Częstochowa. Ma zatem szansę na powtórzenie zeszłorocznego wyczynu. Jednocześnie jednak grozi jej nie tylko nieudany występ ligowy, ale wręcz degradacja z Ekstraklasy.



Cracovia gra w niej nieprzerwanie od 2004 roku, czyli w zasadzie niewiele krócej niż Lech - on po krótkiej degradacji wrócił na najwyższy poziom rozgrywkowy w 2002 roku. Krakowianie w zeszłym sezonie byli nawet wyżej klasyfikowani niż lokalny rywal, Wisła Kraków. Ukarani ujemnymi punktami za przewinienia korupcyjne, dość szybko wyszli z dołu tabeli i wydawało się, że niebezpieczeństwo degradacji grozić może wielu innym ekipom, ale akurat nie Cracovii.



Tymczasem teraz krakowska drużyna jest trzecia od końca i nad oznaczającym spadek ostatnim miejscem (zajmuje je Podbeskidzie Bielsko-Biała) ma tylko dwa punkty przewagi. Cracovia walczy zatem nie tylko o ratowanie twarzy w tym sezonie, jak Lech. Ona walczy o ligowy byt.



Mecz dwóch największych przegranych sezonu - w sobotę 3 kwietnia o godz. 20 na stadionie w Krakowie.



