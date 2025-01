Nie zagrają w finale z Polakami. Wszystko przez Rosjan

Na ten moment przygotowujemy się do wyjazdu i rywalizacji w Cardiff, nie bacząc na to, co dzieje się u naszych rywali. Na temat wycofania się ekipy z Kazachstanu żadne oficjalne informacje do nas nie dotarły, ale jeśli takie się pojawią, to na pewno się do tego ustosunkujemy

~ mówi w rozmowie z Interią Michał Kajzerek, rzecznik prasowy GKS-u Katowice.