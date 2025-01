Unia Oświęcim to mistrz Polski oraz zdobywca Superpucharu Polski, który nadspodziewanie dobrze zaprezentował się w Hokejowej Lidze Mistrzów. Ostatnio jednak w drużynie nie dzieje się najlepiej, a czarę goryczy przelała półfinałowa porażka w Pucharze Polski z JKH GKS-em Jastrzębie.

Zespół, który wydawać by się mogło ma najsilniejszy skład w lidze zawodzi, a jego zaangażowanie pozostawia wiele do życzenia. Wiedzieliśmy o średnim zaangażowaniu i prowadzeniu się poszczególnych członków drużyny, jednak zaślepieni zdobyciem Mistrzostwa Polski nie reagowaliśmy, łudząc się, że coś się zmieni, dając swój kredyt zaufania drużynie jak i oświęcimskim sternikom

"Proponujemy spotkanie z władzami klubu i ustalenie nowego modelu działania, w którym kibica traktuje się nie jako chodząca monetę zasilająca budżet klubu bez prawa do informacji, a równorzędnego partnera, którego należy otoczyć szacunkiem " - informują kibice i zapowiadają bojkot dzisiejszego spotkania z Podhalem Nowy Targ, a pieniądze, które miały być przeznaczone na ten mecz, zamierzają podarować schronisku dla zwierząt.

"Zadaniem nas wszystkich jest pomóc drużynie wyjść z kryzysu, a nie prowadzić do jego pogłębienia. Dlatego zarząd TH Unia Oświęcim i Oświęcimski Sport S.A. kategorycznie protestuje przeciwko nieuprawnionemu, publicznemu szkalowaniu sztabu szkoleniowego, zawodników, sponsorów, działaczy i współpracowników klubu, którzy od wielu lat nieodpłatnie i bezinteresownie wspierają klub, angażując swoją pracę, czas prywatny, zdrowie i własne środki finansowe. W stosunku do osób, które w dalszym ciągu będą szkalować dobre imię klubu oraz publikować nieprawdziwe i kłamliwe informacje będą podejmowane kroki prawne zmierzające do ukrócenia tego procederu" - napisano w oświadczeniu.