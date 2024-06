Fatalne zachowanie kibiców. "Popis" przed starciem na Euro 2024. WIDEO

Potem naprzeciw siebie stanęły jedenastki Słowenii i Danii i tu doszło do podziału punktów - mimo wszystko nieco zaskakującego, bo to "Czerwono-Biali" wydawali się być wyraźnymi faworytami tego meczu. Na zakończenie niedzieli tymczasem pozostała potyczka Serbia - Anglia ...

Euro 2024. Sceny przed meczem Serbia - Anglia. Festiwal buczenia i gwizdów

Spotkanie to od samego początku miało status podwyższonego ryzyka, a już na kilka godzin przed jego rozpoczęciem w Gelsenkirchen dochodziło do naprawdę niepokojących scen, których tło jednak... nie jest w pełni jasne. Przed samym pierwszym gwizdkiem również doszło do przykrego zdarzenia, choć, szczęście w nieszczęściu, niedrastycznego.