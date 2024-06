Michniewicz bez ogródek po meczu otwarcia. "Nikt głośno tego nie powie"

Reprezentacja Niemiec przed Euro 2024 nie zachwycała, podobnie jak Szkoci. Mimo że była faworytem, to przewidywania były raczej takie, iż dla gospodarzy nie będzie to tak łatwe spotkanie. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Piłkarze Juliana Naglesmanna już do przerwy prowadzili 3:0, a na dodatek ich rywale od 44 minuty grali w dziesiątkę, po tym jak za brutalny faul na Ilkayu Guendoganie czerwoną kartkę obejrzał Ryan Porteus. Wtedy już łatwo dało się przewidzieć, że mecz otwarcia zakończy się pogromem i tak też się stało. Niemcy wygrali aż 5:1, co nie do końca zaskoczyło Czesława Michniewicza.

