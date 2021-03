W pierwszym meczu 20. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Wisłą Kraków, a Górnikiem Zabrze zabrakło i goli i emocji. Goście przeważali, ale nie zdołali zaskoczyć Mateusza Lisa w bramce. "Biała Gwiazda" dopiero w końcówce miała swoje szanse.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Trener Peter Hyballa po meczu z Górnikiem Zabrze. Wideo INTERIA.TV

Przed spotkaniem pod Wawelem w Zabrzu panowała pełna mobilizacja. Wcześniej drużyna prowadzona przez Marcina Brosza przegrała przecież dwa kolejne ligowe mecze z Lechią Gdańsk na wyjeździe 0-2 i z Legią Warszawa u siebie przed tygodniem 1-2. Z Wisłą miało być lepiej. Zabrzanie zagrali ofensywnie, z dwójką nominalnych napastników Richmondem Boakye i Alexem Sobczykiem oraz grającym za nimi najskuteczniejszym strzelcem Górnika Jesusem Jimenezem, ale goli to nie przyniosło. W I połowie szansę miał Jimenez, na początku drugiej znakomitą okazję zmarnował z kolei Sobczyk.

Reklama

W tej sytuacji odbyło się bez goli. Zabrzanie nie stracili bramki w ligowym spotkaniu po raz pierwszy od blisko trzech miesięcy. Ostatnim spotkaniem przed meczem w Krakowie, w którym nie zainkasowali gola, było zwycięskie 1-0 starcie z Wisłą w Płocku 7 grudnia. Potem w 8 kolejnych ligowych i pucharowej grze, rywal trafiał do ich siatki.

- Szanujemy ten remis, bo punkt na wyjeździe zawsze jest punktem. Mieliśmy dogodną sytuację, którą powinniśmy zamienić na bramkę i przesądzić o losach spotkaniach. Niestety tak się nie stało. My jako obrońcy, jak również Martin Chudy, możemy się cieszyć, że wreszcie zagraliśmy na zero z tyłu. To jest pozytyw tego meczu. Było dużo walki i im dalej w mecz, tym bardziej okolice kolana zaczęły puchnąć. Nie mogłem już w stu procentach kontynuować meczu, z czego nie jestem zadowolony. Dobrym prognostykiem przed następnym meczem jest walka i zaangażowanie, które zaprezentowaliśmy. Życzyłbym sobie, by tak to wyglądało w następnym meczu. Wierzę, że w końcu wygramy u siebie i zaczniemy dobrą serię zwycięstw - komentował po mecz kapitan górniczej jedenastki Michał Koj, który z powodu kłopotów zdrowotnych w 68 minucie musiał zejść z boiska, zastąpił go Grek Stefanos Evangelou.

Po 20. kolejkach Górnik na swoim koncie ma 28 punktów i utrzymał trzypunktową przewagę nad Wisłą z Krakowa. Kolejnym rywalem ekipy prowadzonej przez Marcina Brosza będzie Zagłębie Lubin (14 marca).



Michał Zichlarz