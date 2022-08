Nieoficjalnie: Franciszek Smuda zwolniony z Wieczystej!

Czarne chmury nad Smudą skłębiły się po dwóch nieudanych wyprawach na Podlasie, gdy naszpikowana gwiazdami Wieczysta zremisowała z Poldasiem i przegrała z Orlętami Radzyń Podlaski 1-3.

W miniony weekend Wieczysta zremisowała w Krakowie ze Stalą Stalowa Wola i to była kropla, która przelała czarę goryczy.

74-letni Franz Smuda objął Wieczystą w lipcu zeszłego roku, a w minionym sezonie zaliczył z zespołem awans do III ligi. Start w tych rozgrywkach jest jednak daleki od wymarzonych dla faworytów do awansu.

Wieczysta w pięciu meczach zdobyła tylko osiem punktów i jest na czwartym miejscu tabeli.

Przed sezonem Wieczysta kontynuowała wzmocnienia, sprowadzając m.in. Błażeja Augustyna i Thibaulta Moulina.

- Liczy się dla nas tylko awans do II ligi - powiedział przed sezonem dyrektor sportowy Zdzisław Kapka.

Klub nie ogłosił jeszcze oficjalnie zwolnienia Smudy.

Jeszcze niedawno trener Smuda, pół żartem, pół serio planował, że z Wieczystą awansuje nie tylko do 2. ligi, ale później do Fortuna 1. ligi i do PKO Ekstraklasy.

- Mam na koncie w niej 499 spotkań, więc będę mógł poprowadzić zespół w tym pięćsetnym i dopiero wówczas kończyć karierę - planował eksselekcjoner.

Burza w Wieczystej! Spada głowa trenera?

