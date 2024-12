Aleksandra Mirosław dziękuje za Drugie Miejsce w Plebiscycie "As Sportu 2024"!

Cześć, z tej strony Ola Mirosław. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować redakcji Interia Sport za nominację w plebiscycie AS Sportu, a wam drodzy kibice za każdy oddany głos, dzięki któremu zajęłam drugie miejsce. Rok 2024 był dla mnie absolutnie fenomenalny, wyjątkowy, niezapomniany. Mam nadzieję, że dla was również. No i do zobaczenia w przyszłym roku.