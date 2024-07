Spięcie na linii zawodnik - trener. Poszło o taką błahostkę

Wybrzeże Gdańsk. Spięcie na linii Eryk Jóźwiak - Tom Brennan

Po odprawie drużyny (po wyścigu dziesiątym) Jóźwiak wytłumaczył swojemu podopiecznemu, dlaczego zdecydował się na zmianę . W momencie roszady Brytyjczyk miał na swoim koncie zaledwie trzy punkty w trzech startach, z rywali pokonał tylko Szymona Szlauderbacha oraz juniora Kacpra Teskę. W dyskusji z menedżerem nie miał zatem żadnych argumentów, aby podważyć decyzję. Mimo to raczej nie przyjął do wiadomości tłumaczeń, bo po chwili niezadowolony poszedł w kierunku boksu, nerwowo gestykulując . Jóźwiak jest w stanie zrozumieć złość żużlowca, ale w tamtym momencie tylko wynik się dla niego liczył. - To prawda, że Tom nie był zadowolony. Z jednej strony dobrze to świadczy o zawodniku, że ma taką sportową złość, z drugiej jednak miał wcześniej trzy biegi, aby udowodnić mi, że nie muszę dokonywać tej zmiany - mówi nam menedżer gdańskiego zespołu.

Żużel. Eryk Jóźwiak: Tom Brennan nie obronił się

Żużlowcy Wybrzeża jadący z rezerw taktycznych wygrali swoje wyścigi (później Krzysztof Kasprzak pojechał w miejsca Mateusza Tondera), jednak nawet to nie pozwoliło gdańszczanom wrócić do meczu. Porażka 41:49 z #OrzechowaOsada PSŻ-em Poznań w zasadzie otworzyła im szeroko drzwi do Krajowej Ligi Żużlowej (trzeci poziom rozgrywkowy w polskim żużlu).



- Po naradzie w drużynie była jeszcze wola walki, były też matematyczne szanse na wyciągnięcie meczu, więc podjęliśmy walkę. Tom miał wcześniej szanse, by do tej roszady nie dopuścić - przekonuje Jóźwiak.



Po tej sytuacji Brennan pojawił się na torze jeszcze w wyścigu nominowanym. Raczej nie pokazał menedżerowi, że popełnił błąd, bo przegrał 1:5 z parą Kacper Grzelak - Matias Nielsen. W dodatku przez pewien czas zamykał stawkę, jadąc za młodym wychowankiem Wybrzeża Bartoszem Tyburskim. - Nic dodać, nic ująć - zaznacza krótko nasz rozmówca.