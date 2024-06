Głośny spadek w polskiej lidze. Będą drastyczne ruchy? "Decyzje niedługo zapadną"

Żużel. Czy Wybrzeże Gdańsk już spadło? Eryk Jóźwiak: Matematyki nie oszukamy

Wie pan, jak wygląda tabela i terminarz spotkań. Wierzycie, że można jeszcze jakoś to odwrócić i utrzymać się w Metalkas 2. Ekstralidze?



- Nie oszukujmy się, że możemy tutaj jeszcze coś zrobić. Widzimy, że nie potrafimy wygrać na własnym torze z drużynami, z którymi powinniśmy być najbardziej zainteresowani zwycięstwem. Trzeba więc ściągnąć te różowe okulary i spojrzeć na to realistycznie. Matematyki nie oszukamy. Raczej powinniśmy myśleć już o następnym sezonie, ale to zarząd musi zadecydować o tym, co dalej.



Obserwując wyniki wszystkich meczów, stwierdzam, że nie macie żadnego punktu zaczepienia. Stal i Orzeł wygrywają, wcześniej to samo robił PSŻ, który jest już pewny play-off. Rywale wam nie pomagają wierzyć.



- Ale to nie rywale mają nam pomagać, to my powinniśmy sobie nie przeszkadzać. Nie zdobywając punktów, nie utrzymamy się. Spójrzmy na ten weekend i załóżmy, że drużyna z Rzeszowa nie wygrywa z ROW-em. Co my dziś zrobiliśmy? Nie wygraliśmy z PSŻ-em. Ten piątkowy mecz w Rzeszowie nie zmieniłby naszej sytuacji.



Co dalej? Rozmawiał już pan z zarządem, czy w kolejnych meczach pojedziecie składem oszczędnościowym?



- Musimy poczekać na decyzję zarządu, w którą stronę to będzie szło. Wtedy usiądziemy, zastanowimy się, czy lepiej spojrzeć już bardziej pod kątem Krajowej Ligi Żużlowej, czy bardziej honorowo odjechać końcówkę sezonu. Myślę, że decyzje zapadną już w najbliższych dniach.