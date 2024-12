Odkrycie ligi przed wielkim wyzwaniem. Bali się, że to się skończy katastrofą

Ben Cook w sezonie 2024 udowodnił, że nawet w wieku 27 lat bez doświadczenia w PGE Ekstralidze można trafić do najlepszej ligi świata i z marszu stać się jej gwiazdą. Fogo Unia Leszno choć ostatecznie spadła z ligi, to może mieć olbrzymią satysfakcję, bo w chwilach kryzysu sięgnęła po nieoczywistego zawodnika, który swoją postawą zaskoczył wszystkich.

Unia w pełni zaopiekowała się Cookiem

Koledzy z zespołu wielokrotnie podkreślali, że mamy do czynienia z zawodnikiem o olbrzymich umiejętnościach. "Technik" - takie słowa często padały. Oczywiście w żużlu potrzeba czegoś więcej, czyli szybkiego motocykla. To wszystko Australijczyk miał w Lesznie zagwarantowane. Przez całe rozgrywki korzystał z silników zorganizowanych przez klub. Nie miał też własnego teamu. Ta kwestia także spadła na barki Unii, która zapewniła mu mechaników i pomoc w trakcie meczów.

Tymczasem z informacji, jakie do nas docierają wynika, że Cook ostatecznie nadal będzie korzystał z pomocy klubu i wcale nie będzie organizował sam wszystkiego we własnym zakresie. W Lesznie być może wyszli z założenia, że nie ma sensu burzyć schematu, który działa. Poza tym, gdyby wpuszczono go na głęboką wodę i coś poszło by nie tak, to najbardziej straciłaby na tym drużyna, której nadrzędnym celem jest awans do PGE Ekstraligi.