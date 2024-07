Kibice nie zostawili na nich suchej nitki. Klub znów pod ostrzałem

Zatrważające liczby, mają duże pretensje

Zarzuty są z takiego powodu, że bydgoszczan cechuje jedno. Bardzo wysoko wygrywają u siebie, wykorzystując atut swojego toru niemalże do perfekcji, lecz przegrywają wyjazdowe spotkania . I to często z dużo niżej notowanymi rywalami. Czara goryczy przelała się po ostatnim meczu w Łodzi. Polonia prowadziła przed ostatnim biegiem 43:41, żeby ostatecznie przegrać 44:46.

- Żenada i kompromitacja. Dziękujemy kapitanie za zawalenie kolejnego meczu - tak brzmiały krytyczne komentarze pod adresem drużyny z Kujawsko-Pomorskiego. Faktycznie, kiedy spojrzymy na liczby, to polegli w czterech z sześciu meczów na wyjeździe . Każdy z seniorów w swoich statystykach ma zdecydowanie wyższe notowania na domowym obiekcie. Sztab szkoleniowy ma tego świadomość i nie próżnuje. Odbyli już treningi w Lesznie i Toruniu, lecz nie przełożyło się to na pozytywny rezultat.

To ich główny atut, imponująca przewaga nad rywalami

Czy jest to powód do zmartwień? Z pewnością nie można tego zbagatelizować, ale problem jest zbyt wyolbrzymiony. Polonia znakomicie radzi sobie u siebie i to jest kluczowe, bo dotychczas zgarnęła wszystkie trzy punkty bonusowe za lepszy bilans w dwumeczu. Kiedy przyjdzie czas rozstrzygnięć w play-off, to właśnie dwumecz będzie odgrywał najbardziej kluczową rolę.

Do tego czasu zawodnicy najprawdopodobniej ustabilizują swoją dyspozycję. Warto pochylić się nad pozytywnymi wiadomościami w kierunku klubu. Duża część zdaje sobie sprawę, że runda zasadnicza nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, od kiedy do play-off wchodzi sześć drużyn. Oczywiście punkty są bardzo ważne, ale szczyt formy ma nastąpić właśnie na przełomie sierpnia i września.

Terminarz im sprzyja, do zgarnięcia mają masę punktów

Tym bardziej nie ma co rozdzierać szat, bo przed Polonią trzy domowe mecze, w których najpewniej zdobędą dziewięć punktów. Czeka ich tylko jeden wyjazd do Rybnika, gdzie bonus mają praktycznie na wyciągnięcie ręki. To daje nam co najmniej dziesięć punktów do tabeli.