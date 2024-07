Majdanowie tworzą zgraną parę

Małgorzata jednak nie załapała się na okres w życiu Majdana, w którym ten czynnie grał, zatem nie można jej zaliczyć do WAGs. Tę funkcję za to dumnie piastowała jej poprzedniczka, która wówczas była określana "polską Victorią Beckham".

Dziś Radosławowi zostało komentowanie meczów od czasu do czasu, a także kibicowanie przed telewizorem. I tak właśnie jest podczas Euro. Małgorzata musi się tu wykazywać sporą dawką cierpliwości...

Rozenek znów "w odstawce"

Nie omieszkała jednak pożalić się w sieci, że poszła w odstawkę. "Wczasy się skończyły, mecze się zaczęły, znów jestem w odstawce" - wyznała, siedząc obok męża podczas gdy ten oglądał mecz. "Też czerpiesz z tego przyjemność, oglądasz" - odgryzł się jej Radosław, a ona dodała: "No oglądam, oglądam, bo pysiuniu chcę z tobą posiedzieć", zaznaczając jeszcze, że kibicuje Francji .

Co ciekawe, z kolejnych istastories dowiadujemy się, że Majdanowie kibicowali już we trójkę, gdyż dołączył do nich Robert Karaś.