Wielka radość w domu Małgorzaty Rozenek-Majdan. Nie mogła ukryć wzruszenia

Małgorzata Rozenek-Majdan aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco dzieli się z internautami nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. Teraz celebrytka wystroiła się w odświętny strój i wybrała się do francuskiej ambasady w Warszawie. Internauci z początku mogli pomyśleć, że kobieta, która na co dzień ma dużo wspólnego z polityką, pojawiła się tam właśnie w celach zawodowych. Szybko jednak okazało się, że małżonka Radosława Majdana ambasadę odwiedziła ze względu na swojego syna.

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała zdjęcie z synem. Kibice ruszyli z gratulacjami

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z wizyty we francuskiej ambasadzie, do której wybrała się wraz z synem Stanisławem. Jak się okazało, syn celebrytki ukończył niedawno klasę maturalną we francuskiej szkole, za co otrzymał pamiątkowy dyplom. Tak ważnym momentem w życiu swojego potomka "Perfekcyjna Pani Domu" postanowiła podzielić się ze światem.