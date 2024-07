Nowe doniesienia o księżnej Kate. Są przygotowani na każdy scenariusz

Udział księżnej Kate w Wimbledonie pod znakiem zapytania

Organizatorzy Wimbledonu rozważają różne scenariusz ws. przybycia Kate

Księżna na jakiś czas wycofała się z życia publicznego, przerywając po kilku miesiącach milczenie nt. swojej choroby. Niedawno z kolei odezwała się do fanów. Wówczas przekazała, że ma lepsze i gorsze dni, ale robi wszystko, by wyzdrowieć. Ku radości wielu, pojawiła się na ceremonii Trooping The Colour, co dało jej wielbicielom nadzieję, że być może zobaczymy ją także na trybunach Wimbledonu.