Od dłuższego czasu opinia publiczna i to nie tylko w Wielkiej Brytanii żyje problemami zdrowotnymi w rodzinie królewskiej. Przypomnijmy, że zaczęło się od wiadomości ws. króla Karol III , który poinformował o problemach zdrowotnych, by dosłownie chwilę potem dotarły przejmujące wieści o jego synowej.

Księżna Kate przestała pojawiać się publicznie

Księżna Kate trafiła do szpitala, gdzie przeszła planowaną wcześniej operację jamy brzusznej. Po opuszczeniu placówki wróciła do domu, gdzie w spokoju miała wracać do zdrowia. Reklama

Jednak przedłużająca się nieobecność księżnej zaczęła budzić niepokój, wywołując liczne domysły na temat faktycznego stanu Kate. W końcu sama zainteresowana przerwała milczenie, zamieszczając w marcu tego roku poruszające nagranie.

W oficjalnym oświadczeniu potwierdziła, że podczas badań przed operacją wykryto u niej zmiany nowotworowe. Konieczne było wdrożenie natychmiastowego leczenia. Żona Williama poprosiła o chwilę spokoju, by w komfortowych warunkach mogła skupić na powrocie do zdrowia.

Wimbledon 2024: Wiadomo, co z obecnością księżnej Kate

Od tego czasu minęło już kilka miesięcy, a żadne informacje na temat ewentualnego powrotu Kate do pełnienia obowiązków publicznych się nie pojawiały.

Niedawno w mediach zaczęły jednak ukazywać się doniesienia, że być może wielki powrót nastąpi podczas zbliżającego się wielkimi krokami Wimbledonu. Słynny turniej odbędzie się w dniach 1-14 lipca, co zrodziło liczne pytania, czy księżna pojawi się na kortach, jak to miała w zwyczaju do tej pory.

Księżna Walii jest słynną ambasadorką All England Club i zazwyczaj co roku wręcza zwycięzcom trofeum podczas prezentacji na korcie. Jak będzie w tym roku? Reklama

Przewodnicząca All England Lawn Tennis and Croquet Club postanowiła zabrać głos. Oto co miała oficjalnie do przekazania.

"Naszym priorytetem jest oczywiście to, aby nasza ambasadorka miała czas na powrót do zdrowia i na pewno nie zamierzamy w tej sprawie naciskać, pozwalając jej na spokojny powrót do zdrowia. Nie chcemy wywoływać niepotrzebnych sensacji, sugerując jej obecność na tegorocznych mistrzostwach" - ogłosiła Deborah Jevans na czwartkowym briefingu dla mediów.

Wygląda więc na to, że na pierwsze publiczne pojawienie się księżnej Kate przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać...