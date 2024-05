W związku z nadchodzącym Wimbledonem kilka dni temu zagraniczne media zaczęły zastanawiać się, czy walcząca z chorobą członkini Brytyjskiej Rodziny Królewskiej weźmie udział w tegorocznej edycji imprezy. Wszak od wielu lat pełni ona zaszczytną funkcję patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club i co roku wręcza ona trofea zwycięzcom i zwyciężczyniom turnieju. Pałac Kensington przekazał wówczas, że księżna Walii powróci do swoich obowiązków publicznych, "gdy tylko dostanie zielone światło od ekspertów".