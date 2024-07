Polskie siatkarki poszły za ciosem. Kolejny triumf, mają półfinał mistrzostw Europy

Wielkimi krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie oczy polskich kibiców będą zwrócone m.in. na nasze reprezentacje siatkarskie, które postarają się włączyć do walki o medale. Trwający sezon kadrowy to jednak także okazja do organizacji mistrzostw zespołów juniorskich, w tym drużyn do lat 22. Polki rywalizują obecnie we Włoszech, gdzie odniosły kolejne zwycięstwo.