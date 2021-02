Od 26 stycznia piłkarze Korony Kielce przygotowują się do rundy wiosennej na zgrupowaniu w tureckim Belek. Obóz ma potrwać do 5 lutego. Przed drużyną ambitny cel włączenia się do walki o miejsce w barażach do Ekstraklasy.

Radość piłkarzy Korony Kielce

Korona przygotowania do piłkarskiej wiosny rozpoczęła jeszcze w Kielcach, od sparingowej wygranej 1-0 nad Zagłębiem Sosnowiec. Później zespół wyjechał do tureckiego Belek, gdzie oprócz treningów ma rozegrać także trzy mecze kontrolne. Rywalami Korony były już drużyny Spartaka II Moskwa (1-1) oraz FC Prisztina (0-3), a trzecie spotkanie zostanie rozegrane przed planowanym na 5 lutego powrotem do Polski.

Trener Maciej Bartoszek jeszcze przed wyjazdem podziękował Piotrowi Dulnikowi, przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz firmie Suzuki Motor Poland, głównemu sponsorowi klubu, za zorganizowanie zimowego obozu w Turcji.

- Jesteśmy wdzięczni panu Piotrowi i firmie Suzuki za możliwość wyjazdu na zagraniczne zgrupowanie. Boisko, na którym trenujemy w Kielcach, jest świetnie przygotowane, ale warunki atmosferyczne, które towarzyszą nam od pewnego w Polsce, najogólniej mówiąc nie są sprzyjające. W Turcji byliśmy już wielokrotnie. Znamy tamtejsze obiekty i wiemy, czego możemy się spodziewać. Bez wątpienia czeka nas pracowity czas - zapowiadał szkoleniowiec "złocisto-krwistych".

- Robimy wszystko, żeby zespół był optymalnie przygotowany do rundy rewanżowej. Oprócz zmian kadrowych i organizacyjnych wewnątrz klubu i pozyskiwania nowych graczy, chcemy stworzyć piłkarzom, możliwie jak najlepsze warunki do trenowania. Nikt nie będzie mógł nam wówczas zarzucić, że zrobiliśmy za mało, żeby drużyna mogła dostać się do pierwszej szóstki czy walczyć o awans do Ekstraklasy. Zdecydowaliśmy się, że pokryjemy koszty wyjazdu, jako dodatkowy budżet finansowany przez Suzuki Motor Poland - skomentował z kolei prezes Suzuki Motor Poland Piotr Dulnik.

W czwartek 28 stycznia Korona rozegrała sparingowe starcie z drugą drużyną Spartaka Moskwa. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a bramkę dla kielczan zdobył Emile Thiakane. Trzy dni później zespół Macieja Bartoszka przegrał 0-3 z 15-krotnym mistrzem Kosowa FC Prisztina. Mimo wysokiego wyniku szkoleniowiec nie był zbyt surowy dla swoich piłkarzy.

- Wbrew pozorom nie było tak, że wiele rzeczy nie funkcjonowało. Straciliśmy dwie bramki po błędach przy stałych fragmentach gry. Te gole rozbiły nas w pierwszej połowie - powiedział po meczu z kosowskim rywalem.

Zimą kielecki klub dokonał aż siedmiu wzmocnień. Do klubu dołączyli m.in. obrońca Rafał Kobryń (uprzednio Lechia Gdańsk) oraz bramkarz Marcel Zapytowski (Resovia).

- Pogoda w ostatnim czasie sprzyja i bardzo się cieszymy, że mieliśmy tę możliwość przyjechania tutaj do Belek i przygotowywania się w tak dobrej bazie treningowej do rundy rewanżowej Fortuna 1 Ligi. Nie pozostaje nam nic innego tylko musimy ciężko pracować, aby już na wiosnę pokazać się z jak najlepszej strony w meczach o stawkę - oceniał zimowe zgrupowanie Kobryń.

Obrońca zaznaczył też, że choć nowi piłkarze potrzebują czasu na aklimatyzację, to wszyscy podnoszą poziom drużyny. Jak dodał, nie boi się rywalizacji, która może okazać się bodźcem do rozwoju.

Wtórował mu 20-letni Kornel Kordas, jesienią podstawowy lewy obrońca "złocisto-krwistych".

- Myślę, że zdecydowanie nasz poziom jako całego zespołu poszedł w górę. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że nowi zawodnicy będą wartością dodaną do naszej drużyny - mówił młody obrońca w rozmowie z oficjalnym serwisem klubu.

W Kielcach liczą, że zespół wkrótce wróci do Ekstraklasy i już w tym sezonie włączy się do walki o miejsca barażowe. Zwłaszcza, że drzwi do najwyższej klasy rozgrywkowej otwarte są szerzej niż zwykle - do Ekstraklasy bezpośrednio awansują dwa najlepsze zespoły I ligi, a cztery kolejne zagrają w barażach. Promocję wywalczy najlepsza z nich.

Korona zimę spędziła na 11. miejscu w tabeli, mając jeden mecz zaległy i sześć punktów straty do miejsca barażowego. Piłkarze wierzą, że są w stanie szybko zniwelować tę różnicę.

- Ta strata do miejsc barażowych nie jest duża i uważam, że jak wszystko pójdzie po naszej myśli, to powinniśmy włączyć się w walkę o baraże - ocenia Kordas.

Korona zagraniczny obóz zakończy 5 lutego. Wiosenną rundę I ligi rozpocznie natomiast od zaległego starcia z Widzewem Łódź. Początek spotkania 20 lutego o godzinie 17.40. Transmisja meczu na żywo w Polsacie Sport.

Zdjęcie Piłkarze Korony Kielce podczas sparingowego meczu z Zagłębiem Sosnowiec / Rafał Rusek / Newspix

