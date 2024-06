Kałuziński na celowniku giganta. Wszystko dzięki Sahinowi

Co ciekawe, to może być bardzo ważna wiadomość z polskiej perspektywy, bo gdy Sahin prowadził turecki Antalyaspor, to niezwykle cenił umiejętności naszej perełki, a więc Jakuba Kałuzińskiego. Jak się okazuje, Sahin chciałby go widzieć u siebie także w Borussii Dortmund, a przynajmniej takie informacje przekazał portal "Weszło.com". "Jak dowiedziało się Weszło, jego pozyskaniem coraz bardziej zainteresowani są działacze Borussii Dortmund" - czytamy na portalu.