Pedro Perlaza to jeden z piłkarzy, którzy mogą pochwalić się naprawdę imponującym CV. Ekwadorczyk, co ciekawe, nigdy nie zdecydował się na opuszczenie ojczyzny i występował do tej pory jedynie w ekwadorskich klubach takich jak m.in. Deportivo Quevedo, Esmeraldas Petrolero, czy Barcelona SC. W 2024 roku podpisał kontrakt z zespołem Delfin, którego barwy reprezentował wcześniej w latach 2017-2019.