Bolesny cios dla Barcelony prosto z Monachium. Wielkiego powrotu nie będzie

FC Barcelona kilka tygodni temu miała zgłosić się do Xaviego Simonsa w sprawie wielkiego powrotu do klubu. Działacze "Blaugrany" liczyli na to, że Holender zasili drużynę na zasadzie wypożyczenia. Wiele wskazuje jednak na to, że Simons do Katalonii nie wróci. Do gry włączył się bowiem Bayern Monachium, który ma zdecydowanie więcej możliwości finansowych. Według niemieckich mediów ofensywny pomocnik porozumiał się już z Bawarczykami.