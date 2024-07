Toni Kroos w 2014 roku zamienił Bayern Monachium na Real Madryt za ledwie 25 milionów euro. Do dziś można ten transfer nazywać jednym z najlepszych w historii, jeśli nie najlepszym pod względem jakości piłkarskiej i ceny, jaką "Los Blancos" musieli za mistrza świata zapłacić. Kroos w Realu spędził dokładnie 10 sezonów, a sam twierdzi, że ten ostatni był jego absolutnie najlepszym w całym życiu. Jeszcze przed finałem Ligi Mistrzów pomocnik ogłosił, że kończy karierę po mistrzostwach Europy w swoim kraju.

Specjalnie na ten turniej dał się namówić Nagelsmannowi na powrót do reprezentacji po dość długim czasie rozbratu z kadrą. Kroos widział w reprezentacji drużynę, która może zrobić naprawdę bardzo dobre rzeczy w tej imprezie, a konkretnie ją wygrać. Nie bez powodu duża część ekspertów właśnie w Niemcach widziała bardzo mocnego faworyta do wygrania tytułu. O ile z piłką klubową Kroos pożegnał się w sposób wybitny, bo na zakończenie poprowadził Real Madryt do wygranej w Lidze Mistrzów.