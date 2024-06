Szwajcarzy błyskawicznie "napoczęli" rywali

Pierwsza połowa ewidentnie pokazała bowiem, ile znaczy wieloletnie doświadczenie na wielkich turniejach. Po Szwajcarach nie sposób było poznać, że mają za sobą nieudany cykl eliminacyjny i od samego początku narzucili wysokie obroty. Nie minął kwadrans, a tablica wyników już wskazywała na 0:1. Michel Aebischer popisał się pięknym podaniem prostopadłym, które z łatwością wykorzystał Kwadwo Duah. Arbiter początkowo odgwizdał spalonego, ale po konsultacji z VAR-em przyznał, że gol był w pełni "legalny". Tą decyzją doprowadził 27-latka do euforii, czemu trudno się dziwić. Był to jego debiutancki gol dla kadry narodowej w drugim występie .

To nie przebudziło Węgrów. Kilka minut później mogli sami sobie napytać biedy. Ruben Vargas przejął podanie kierowane do bramkarza, ale w sytuacji sam na sam przegrał z Peterem Gulacsim. Szwajcarzy jeszcze przed przerwą dopięli jednak swego i podwyższyli prowadzenie. Po spokojnie rozegranej akcji Aebischer przygotował sobie pozycję i uderzył precyzyjnie zza pola karnego .

Przebudzenie po przerwie dało nadzieję, ale nie punkty

Po zmianie stron nieco przebudzili się podopieczni selekcjonera Marco Rossiego. Barnabas Varga z pewnością długo będzie pluł sobie w brodę za przebieg 62. i 63. minuty. Najpierw napastnik Ferencvarosu wyszedł na sytuację sam na sam, ale wcześniej sfaulował rywala, a po chwili zmarnował świetne dogranie Dominika Szoboszlaia. Strzał głową 29-latka nie trafił nawet w światło bramki, a była to dogodna okazja do złapania kontaktu. Jak jednak mówi klasyk: do trzech razy sztuka. W 66. minucie Varga zainicjował kontratak, który ostatecznie został też przez niego skończony. Tym razem snajper zdołał uciec Aebischerowi i głową trafił na 1:2.